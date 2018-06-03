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Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавшие. Авария случилась в четверг, 31 мая. Около девяти часов вечера на Ленинском проспекте 
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

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В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»

В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»

Мария Жевлакова пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» 
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Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»

Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»

В паблике "Подслушано | Самара" в соцсети "ВКонтакте" выложили шокирующие фото того, как перевозят мясо между Тольятти и Самарой. В кузов грузовика просто набросали нарубленные куски. И все - вперед! Поехали! Всем приятного аппетита! В комментариях начали предлагать различные 
31 мая 2018, 09:29
В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»

В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»

Самарец Александр Кочетов продолжает в "Фейсбуке" ругать Сбербанк. Раньше автор жаловался на невозможность внести оплату за детский сад через онлайн-кабинет банка из-за того, что там "перекособочились" все базы. Теперь Александр пишет про неразумное спамерство от Сбера: "Мне постоянно приходят 
31 мая 2018, 09:26
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти

В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина».  Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«Мясо было без ветеринарных 
16 ноября 2017, 03:36
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.

Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% 

21 ноября 2016, 03:29
Ученые: употребление красного мяса грозит преждевременной смертью

Ученые: употребление красного мяса грозит преждевременной смертью

Коллектив ученых из США осуществил серию исследований и пришел к выводу, что люди, которые часто едят красное мясо, могут раньше умереть. Наблюдения специалисты вели на протяжении 16 лет. По итогам своей работы они дали рекомендации желающим продлить жизнь.
Специалисты изучали 

28 октября 2016, 10:30
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