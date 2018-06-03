|
Фото в блогах: про «Abbey Road» в Самаре
Блогер s7007 поведал про оригинальную фотосессию, которая прошла у нас в Самаре на пересечении Фрунзе и Красноармейской. «Улицу использовали для того, чтобы снять переход по зебре группы людей. Захотелось сымитировать под легендарных битлов. Почти 49 лет назад ради ливерпульской …
|
2 июня 2018, 08:00
|
Пассажирка и водитель «Гранты» пострадали в ДТП с автобусом в Тольятти
|
1 июня 2018, 02:01
|
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
|
1 июня 2018, 01:28
|
В блогах: «Ну почему в Сбербанке работают такие некомпетентные сотрудники?»
Мария Жевлакова пожаловалась в «Фейсбуке» на низкую профессиональную подготовку специалистов в Сбербанке. «Ну почему даже во время звонка в этот банк мне попадаются некомпетентные сотрудники?» - негодует девушка. «Им приходится вечно объяснять, «что и как», «как именно», «как делается» …
|
31 мая 2018, 09:02
|
Шокирующие фото в блогах: «Как перевозят мясо между Тольятти и Самарой»
В паблике "Подслушано | Самара" в соцсети "ВКонтакте" выложили шокирующие фото того, как перевозят мясо между Тольятти и Самарой. В кузов грузовика просто набросали нарубленные куски. И все - вперед! Поехали! Всем приятного аппетита! В комментариях начали предлагать различные …
|
31 мая 2018, 09:29
|
В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»
Самарец Александр Кочетов продолжает в "Фейсбуке" ругать Сбербанк. Раньше автор жаловался на невозможность внести оплату за детский сад через онлайн-кабинет банка из-за того, что там "перекособочились" все базы. Теперь Александр пишет про неразумное спамерство от Сбера: "Мне постоянно приходят …
|
31 мая 2018, 09:26
|
Опасную свинину пытались завезти на рынок Тольятти
В Тольятти сотрудники ветслужбы, Россельхознадзора и ФСБ задержали партию свинины весом почти полтонны. Четыре туши неизвестного происхождения на 428 килограммов пытались завезти на рынок «Ларина». Владелец автомобиля-универсала не смог предоставить на свой груз необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«Мясо было без ветеринарных …
|
16 ноября 2017, 03:36
|
Самарцев травят опасным мясом?
|
28 апреля 2017, 12:44
|
Ученые нашли натуральный заменитель мяса
Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.
Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% …
|
21 ноября 2016, 03:29
|
Ученые: употребление красного мяса грозит преждевременной смертью
|
28 октября 2016, 10:30