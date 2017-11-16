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Материалы по теме:

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти

В полиции сообщили подробности ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Тольятти.

Авария случилась в четверг, 16 ноября, в 9:50 на Автозаводском шоссе.

«Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения 
16 ноября 2017, 02:53
СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита

В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.

«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что 
16 ноября 2017, 01:31
Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти

В Тольятти утром, в четверг, 16 ноября попала в ДТП машина скорой помощи с надписью «Реанимация». Авария случилась на территории Автозаводского района рядом с детской больницей. Как сообщает директор Центра гражданской защиты в Тольятти Андрей Дербенев, медики везли пациента. Участниками 
16 ноября 2017, 01:05
В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». 

16 ноября 2017, 09:39
Самарцев травят опасным мясом?

Самарцев травят опасным мясом?

В Самарской области наиболее опасно употреблять в пищу мясо и молоко. Более 640 килограммов некачественной продукции изъято из оборота в 1 квартале текущего года.

О проведённой работе отчитался региональный Роспотребнадзор. За 3 месяца 2017 года ведомство проверило 178 объектов торговли и 

28 апреля 2017, 12:44
Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Ученые нашли натуральный заменитель мяса

Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.

Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% 

21 ноября 2016, 03:29
Ученые: употребление красного мяса грозит преждевременной смертью

Ученые: употребление красного мяса грозит преждевременной смертью

Коллектив ученых из США осуществил серию исследований и пришел к выводу, что люди, которые часто едят красное мясо, могут раньше умереть. Наблюдения специалисты вели на протяжении 16 лет. По итогам своей работы они дали рекомендации желающим продлить жизнь.
Специалисты изучали 

28 октября 2016, 10:30
Самарская область обеспечивает себя свининой на 64%

Самарская область обеспечивает себя свининой на 64%

В 2015 году свиноводы губернии поставили на самарские прилавки 33,7 тысяч тонн мясной продукции. Ввозить пришлось свыше 20 тысяч тонн. Таковы данные областного минсельхоза.
При этом за 1-е полугодие 2016 года производители свинины в губернии выпустили 15,4 тысячи тонн мяса. 

17 октября 2016, 05:24
Отказ от мяса приводит к уменьшению мозга - ученые

Отказ от мяса приводит к уменьшению мозга - ученые

Ученые из Оксфордского университета утверждают, что вегетарианство наносит вред человеческому организму. В процессе экспериментов они выяснили, что отказ от продуктов животного происхождения отрицательно влияет на головной мозг.
В частности, говорят ученые, вегетарианство чревато уменьшением размеров мозга. Чтобы прийти к такому 

10 октября 2016, 09:20
В Самарской области поддерживают закон об уничтожении ввезенных в обход эмбарго продуктов

В Самарской области поддерживают закон об уничтожении ввезенных в обход эмбарго продуктов

В первый день действия закона о незамедлительном уничтожении продуктов, ввезенных в Россиию в обход эмбарго, на территории страны было ликвидировано почти 300 тонн такого товара. В Самарской области, где утилизировали 114 тонн якобы бразильской свинины, новых случаев ввоза запрещенных продуктов 
7 августа 2015, 12:39
В Самаре уничтожили 114 тонн свинины

В Самаре уничтожили 114 тонн свинины

Самара стала пионером в деле уничтожения попавшей под продуктовое эмбарго продукции. Об этом сообщает Россельхознадзор. Речь идет о содержимом шести фур со 114 тоннами свиной продукции. Партия была задержана еще в апреле, по документам, она была импортирована из Бразилии, однако 
4 августа 2015, 04:25
Производство свинины в Самарской области упало на 40%

Производство свинины в Самарской области упало на 40%

Это худший показатель снижения по России, сообщает федеральный Минсельхоз. По данным ведомства, с начала 2015-го выращивание свиней на мясо в живом весе в 63-м регионе составило 4 тысячи 800 тонн против 8 тысяч за аналогичный период прошлого года. В целом 
25 июня 2015, 03:29
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