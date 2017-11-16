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Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Тольятти
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16 ноября 2017, 02:53
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СК: найденная в Тольятти новорожденная девочка была убита
В Тольятти следователи возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденной девочки, найденной в мусоре. В ведомстве уточнили, что тело младенца было обнаружено в Центральном районе на территории мусороперерабатывающего предприятия на улице Ново-Заводской, 2а.
«После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что …
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16 ноября 2017, 01:31
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Экипаж скорой помощи и пациент пострадали в ДТП в Тольятти
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16 ноября 2017, 01:05
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В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку
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16 ноября 2017, 09:39
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Самарцев травят опасным мясом?
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28 апреля 2017, 12:44
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Ученые нашли натуральный заменитель мяса
Американские исследователи утверждают, что нашли натуральный продукт, который может полностью заменить людям мясо. По мнению экспертов из Университета Колорадо, насекомые нисколько не уступают мясу по содержанию полезных и питательных веществ, а в некоторых показатетелях даже превосходят его.
Ученые заявили, что в насекомых содержится на 20% …
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21 ноября 2016, 03:29
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Ученые: употребление красного мяса грозит преждевременной смертью
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28 октября 2016, 10:30
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Самарская область обеспечивает себя свининой на 64%
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17 октября 2016, 05:24
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Отказ от мяса приводит к уменьшению мозга - ученые
Ученые из Оксфордского университета утверждают, что вегетарианство наносит вред человеческому организму. В процессе экспериментов они выяснили, что отказ от продуктов животного происхождения отрицательно влияет на головной мозг.
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10 октября 2016, 09:20
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В Самарской области поддерживают закон об уничтожении ввезенных в обход эмбарго продуктов
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7 августа 2015, 12:39
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В Самаре уничтожили 114 тонн свинины
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4 августа 2015, 04:25
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Производство свинины в Самарской области упало на 40%
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25 июня 2015, 03:29