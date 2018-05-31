В блогах: «Вместе» весело шагать» сообщает , что в Самаре состоялся отчетный концерт танцевальной студии "Надежда", организованный клубом поддержки семьи и детства "Вместе" . Еще совсем юные артисты вместе со своими наставниками подготовили целую программу: вокальные и танцевальные номера и даже выступление … Блогер Костя Иваненко, что в Самаре состоялся отчетный концерт танцевальной студии "Надежда", организованный клубом поддержки семьи и детства. Еще совсем юные артисты вместе со своими наставниками подготовили целую программу: вокальные и танцевальные номера и даже выступление