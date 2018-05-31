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В блогах: «Сбербанк продолжает зажигать»
Самарец Александр Кочетов продолжает в "Фейсбуке" ругать Сбербанк. Раньше автор жаловался на невозможность внести оплату за детский сад через онлайн-кабинет банка из-за того, что там "перекособочились" все базы. Теперь Александр пишет про неразумное спамерство от Сбера: "Мне постоянно приходят …
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31 мая 2018, 09:26
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В блогах: «Вместе» весело шагать»
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30 мая 2018, 05:14
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В блогах: «В Самаре на ЧМ появятся валютчики в лице добрых круглолицых ребят?»
Самарец Илья Круговой в в "ФБ" задается вопросом, "а готова ли наша финансовая система к наплыву туристов в Самару, особенно иностранных"? "Вот приспичило мне поменять в субботу наличные евро на рубли - а фиг там... Специально прошел по местному …
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30 мая 2018, 06:58
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В блогах: «Как Сбербанк наживается на доверчивых бизнесменах»
Павел Урушев предупреждает бизнесменов в "Фейсбуке", что "Сбербанк освоил ещё один относительно честный способ отъёма денег" у доверчивых юридических лиц. "Схема до опупения дерзка и проста. Плательщик, клиент Сбера, переводит деньги получателю в другой банк. Через некоторое время, якобы …
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29 мая 2018, 09:00
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33 пожарных тушили балконы на двух этажах общежития в Самаре
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28 мая 2018, 09:24
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Фото в блогах: что такое «альтернативная Самара»
Блогер Игорь Синюков поведал про альтернативную Самару. Речь идет о кировских окраинах, местных жителях-мигрантах и "древних" легковушках. "Думаю, такое "чудо-юдо-бухловоз" вообще должно быть утилизировано, а не передвигаться по дорогам, но это все-таки Юнгородок..." - сетует автор. "В Самаре есть …
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25 мая 2018, 03:41
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Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области
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24 мая 2018, 04:39
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Акция «Фотографировать разрешается» стартовала на ж/д вокзале Самары
В Самаре железнодорожном вокзале стартовала акция «Фотографировать разрешается». Там, где пассажирам можно делать фото для личного пользования, без получения спецразрешения, размещены соответствующие стикеры. Менее чем через месяц в столице губернии начнется чемпионат мира по футболу, и вокзалу предстоит принять множество …
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23 мая 2018, 07:01