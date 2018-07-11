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Гастрономической столицей России стала на один день Самара
Самара на один день стала гастрономической столицей России. На набережной Волги под Некрасовским спуском раскинулась экспозиция фестиваля-путешествия, где рестораторы в специальных машинах готовили блюда разных регионов страны. За месяц караван из 11 мобильных стрит-фудтраков преодолел расстояние практически в 10 тыс …
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10 июля 2018, 05:46
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Китаец Цзин Ли прискакал в Самару во время турне по городам-организаторам ЧМ-2018
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10 июля 2018, 02:39
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Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре
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10 июля 2018, 01:46
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17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре
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10 июля 2018, 12:54
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Учёные советуют женщинам есть до тренировки, а мужчинам после
Как гласят последние выводы ученых, мужчинам лучше принимать пищу после тренировок, а женщинам – до. О результатах соответствующих экспериментов сообщает ряд новостных агентств. Отмечается, что при соблюдении именно такого режима представители того и другого пола гораздо эффективнее теряют лишние килограммы …
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12 января 2016, 10:29
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"Крылья Советов" провели первую тренировку без 6 игроков, у которых закончились контракты (ФОТО)
Вчера, 9 июня, самарские «Крылья» провели первую тренировку на базе клуба.<br /> В первой половине дня весь состав команды, а также два игрока, находящихся на просмотре, проходили медицинское обследование.<br /> Вечером тренировочным процессом руководили Владимир Кухлевский, Дмитрий Емельянов и Виктор Гаус, сообщает …
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10 июня 2014, 10:59
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Франсуа Веркотерен начнет тренировать «Крылья Советов» во вторник
Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» в воскресенье, 8 июня, вернулись из отпуска. Сегодня вечером у команды запланирована тренировка под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Кухлевского. Двое потенциальных новичков «Крыльев Советов» Валерий Сорокин и Георгий Джиоев пройдут медосмотр. А во …
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9 июня 2014, 09:12
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"Крылья Советов" прибыли на тренировочный сбор в Гонконг
Самарский клуб, как сообщалось ранее, примет участие в розыгрыше «Лунного Кубка». Сегодня, 29 января, команда прибыла в Гонконг.
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29 января 2014, 03:42