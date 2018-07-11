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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Как гласят последние выводы ученых, мужчинам лучше принимать пищу после тренировок, а женщинам – до. О результатах соответствующих экспериментов сообщает ряд новостных агентств. Отмечается, что при соблюдении именно такого режима представители того и другого пола гораздо эффективнее теряют лишние килограммы 
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Вчера, 9 июня, самарские &laquo;Крылья&raquo; провели первую тренировку на базе клуба.<br /> В первой половине дня весь состав команды, а также два игрока, находящихся на просмотре, проходили медицинское обследование.<br /> Вечером тренировочным процессом руководили Владимир Кухлевский, Дмитрий Емельянов и Виктор Гаус, сообщает 
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Франсуа Веркотерен начнет тренировать «Крылья Советов» во вторник

Франсуа Веркотерен начнет тренировать «Крылья Советов» во вторник

Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» в воскресенье, 8 июня, вернулись из отпуска. Сегодня вечером у команды запланирована тренировка под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Кухлевского. Двое потенциальных новичков «Крыльев Советов» Валерий Сорокин и Георгий Джиоев пройдут медосмотр. А во 
9 июня 2014, 09:12

"Крылья Советов" прибыли на тренировочный сбор в Гонконг

Самарский клуб, как сообщалось ранее, примет участие в розыгрыше «Лунного Кубка». Сегодня, 29 января, команда прибыла в Гонконг.
Перед тренировочным занятием состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор клуба Денис Маслов, главный тренер "Крыльев Советов" Александр Цыганков и полузащитник 

29 января 2014, 03:42
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