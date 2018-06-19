Около миллиона автомобилистов Самарской области, как и еще порядка 50 миллионов водителей в России, в ближайшие месяцы ждет новое испытание. Центробанк решился на кардинальные перемены в системе ОСАГО. По статистике, более 80% всех жалоб на страховщиков приходится именно на институт обязательного страхования автогражданской ответственности - клиенты недовольны качеством обслуживания, степенью доступности и размерами выплат. В качестве решения проблемы мегарегулятор предлагает переход на индивидуальный тариф для каждого водителя уже этой осенью. Из-за этого уже в 2019-м году тарифный коридор и стоимость полиса могут вырасти на 20, 40 или даже 60%.
Уже этой осенью стоимость полиса ОСАГО вырастет на 20%. Минусы для большинства населения очевидны, но плюсы, по словам представителей страхового бизнеса тоже есть. Автомобилистам перестанут навязывать дополнительные продукты страхования. Сейчас самарские страховые, как говорят эксперты, почти в половине случаев не продают ОСАГО без дополнительной страховки здоровья или жизни. Последний раз тарифы на ОСАГО увеличивали в 2015 году. Тогда клиенты страховых стали платить на 15-20% больше, но это компенсировалось доступностью полисов. Однако в 2017-м году фильтрация водителей и навязывание допуслуг началось опять. Согласно нововведениям ЦБ, осенью будет для начала расширены рамки тарифа на 20%, причем как вниз , так и вверх. Минимальная ставка для водителей легковых автомобилей опустится ниже 3000 рублей, а максимальная поднимется почти до 5000. Кроме того, планируют ввести новую систему коэффициентов, учитывающих стаж и возраст водителя.
Из очевидных негативных последствий расширения тарифного коридора - увеличение количества водителей на дороге без полисов ОСАГО либо с подделками этого документа. Сейчас по оценкам экспертов в Самаре таких порядка 30%. Комментарии экспертов – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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