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Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы
Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.
В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной …
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17 июля 2018, 01:15
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Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре
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13 июля 2018, 10:35
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Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти
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13 июля 2018, 08:42
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Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани
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12 июля 2018, 10:14
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В Самаре продолжается реконструкция набережной
Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой …
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28 ноября 2017, 05:40
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В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги
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30 мая 2017, 12:48
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На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин
На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».
Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета …
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1 марта 2017, 10:37
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Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей
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3 декабря 2016, 06:15