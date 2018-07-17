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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.

В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной 
17 июля 2018, 01:15
Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

Работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены почти наполовину в Самаре

В Самаре продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».  Асфальтовое полотно приводится в порядок с помощью больших «карт» свыше 100 погонных метров. Сейчас ремонт идет на проспекте Карла Маркса и улице Пугачевской.

«Дорожная ремонтная кампания вступит в основную 

13 июля 2018, 10:35
Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

Улицу Ленина на неделю перекроют в Тольятти

С пятницы, 13 июля, в Тольятти будет перекрыто движение транспорта по улице Ленина на участке от  Ларина до бульвара 50 лет Октября. Рабочие будут устранять на пересечении улицы Ленина и бульвара 50 лет Октября подтопление, сообщили в мэрии Тольятти. Работы 
13 июля 2018, 08:42
Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани

Без света оставили детский парк и Драматический театр в Сызрани

В четверг, 12 июля, из-за плановых ремонтных работ в Сызрани будет отключено электричество в зданиях на шести улицах. С 09:00 до 12:00 прекратится подача электроэнергии на улице Дарвина, 10; улице Щусева, в домах с 24 по 32; на улице Физкультурников, 
12 июля 2018, 10:14
В Самаре продолжается реконструкция набережной

В Самаре продолжается реконструкция набережной

Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой 

28 ноября 2017, 05:40
В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

На набережной восьмого квартала в Тольятти образовался провал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров», - сообщил спасатель. Он опубликовал две фотографии на 
30 мая 2017, 12:48
На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».

Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета 
1 марта 2017, 10:37
Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

В воскресенье, 18 декабря, в Самаре приглашают всех желающих принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной Волги. Об этом передаёт портал samru.ru.

Данное мероприятие - Российско-Европейский предновогодний забег - состоится в один и тот же 
3 декабря 2016, 06:15
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