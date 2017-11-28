Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой корпус, где будет охрана и обслуживающий персонал.
На следующий год запланированы работы по благоустройству — завершение отделочных работ в хозяйственно-бытовом корпусе, на фонтане. На обновленной набережной появятся дополнительные карманы для парковки автомобилей. Для инвалидов оборудуют автоматические подъемники.
«В целом на сегодняшний момент работы выполнены на 70%. Опасений для срыва сроков пока нет», — рассказал Алексей Фомченков, начальник отдела технического надзора и сопровождения проектной документации МБУ «УКС».
Закончить работы на набережной должны в апреле следующего года.
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