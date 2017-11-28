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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому

За реконструкцию Фабрики-кухни заплатят другому

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10 октября 2017, 09:52
В Самаре на два года закроют цирк

В Самаре на два года закроют цирк

Самарский цирк реконструируют в ближайшие два года. Подробности реализации проекта глава региона Николай Мекрушкин накануне обсудил с директором Росгосцирка Дмитрием Ивановым. Работы должны были стартовать еще в прошлом году, но по техническим причинам были отложены. Сейчас в региональном бюджете заложено 

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Миллионы для Славы: в Самаре объявлен новый тендер

Миллионы для Славы: в Самаре объявлен новый тендер

На реконструкцию площади Славы в Самаре необходимо еще 59 миллионов рублей. Тендер по поиску подрядчика на выполнение четвертого этапа работ объявлен на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, победителю предстоит построить новые дорожки и тротуары, отремонтировать инженерные коммуникации, обустроить уличное освещение и 

28 августа 2017, 03:50
В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

На набережной восьмого квартала в Тольятти образовался провал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров», - сообщил спасатель. Он опубликовал две фотографии на 
30 мая 2017, 12:48
На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».

Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета 
1 марта 2017, 10:37
Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

Самарцам предлагают поучаствовать в забеге в костюме оленей

В воскресенье, 18 декабря, в Самаре приглашают всех желающих принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной Волги. Об этом передаёт портал samru.ru.

Данное мероприятие - Российско-Европейский предновогодний забег - состоится в один и тот же 
3 декабря 2016, 06:15
Стелу «Я люблю Самару» из парка Гагарина могут перенести на набережную

Стелу «Я люблю Самару» из парка Гагарина могут перенести на набережную

В Самаре в парке Гагарина появился новый арт-объект – стела «Я люблю Самару». Она установлена около ресторана, расположенного по улице XXII Партсъезда.

Автор композиции – самарский дизайнер Александра Свирень. В парке Гагарина стела будет временно. После того, как будет решен вопрос 

6 сентября 2016, 10:35
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