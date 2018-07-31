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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

В Самарской области пройдет реконструкция битвы Тимура и Тохтамыша

29 июля в Красноярском районе Самарской области состоится исторический фестиваль «Русь. Эпоха объединения». Он пройдет на загородной базе «Ратибор».

Фестиваль будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша, которая состоялась на реке Кондурче в июне 1391 года. Это сражение во многом ускорило 

25 июля 2018, 01:25
В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

В Самаре изменилась схема движения троллейбуса №15

С 25 июля в Самаре изменилась схема движения троллейбусов по маршруту №15. По направлению от железнодорожного вокзала к Металлургу машины будут следовать через Московское шоссе и проспект Кирова. В обратном направлении троллейбусы будут идти по обычному пути через улицу Антонова-Овсеенко.

25 июля 2018, 10:14
Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.

В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить 

24 июля 2018, 09:58
Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Новый асфальт, уложенный на одной из дорог Сызрани, не продержался и двух недель. Речь идет об участке на улице Свердлова в районе МУП «ЖЭС». Специалисты ремонтировали там водопровод. Работы должны были быть выполнены за 45 дней, однако подрядчик управился за 
23 июля 2018, 03:48
Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Улицу Мичурина в Самаре могут продлить до Врубеля в следующем году

Реконструкция улицы Мичурина в Самаре может начаться в следующем году. В числе прочих работ запланировано продление дороги от улицы Революционной до Врубеля. Проект трассы уже готов и прошел необходимую экспертизу. Однако  в этом году начать его реализацию не получится из-за 

20 июля 2018, 02:36
За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Автомобилистам из Тольятти нужно будет искать пути объезда — в двух районах города будет проводиться ремонт тепловых сетей. В связи с этим на отдельных участках дорог будет ограничен проезд транспорта до 31 августа. В частности, будут перекрыты улица Ленинградская в 
19 июля 2018, 10:22
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре

275 млн рублей потратит МВД на склад вооружения в Самаре

Областной главк МВД объявил тендер на реконструкцию здания учебного центра, расположенного в поселке Управленческий в Самаре. Объект предназначен для размещения склада вооружения и имущества. Общая максимальная стоимость контракта 275 миллионов рублей. Из них 99 миллионов заложены на текущий год, остальная 

28 июня 2018, 10:07
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