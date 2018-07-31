Департамент градостроительства Самары выпустил распоряжение о реконструкции двух улиц. Речь идет об участке Челюскинцев от Ново-Садовой до Московского шоссе и отрезке Революционной между Скляренко и Московским шоссе.
Сейчас необходимо подготовить проект планировки и межевания территорий под объектами. Кроме того, там нужно провести различные инженерные изыскания.
Протяженность реконструируемого участка улицы Челюскинцев составит 1,17 километра. Протяженность участка Революционной - 1,05 километра.
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