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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

За время ЧМ в Самару приехали 34 поезда с болельщиками

Куйбышевская железная дорога подвела итоги своей работы во время чемпионата мира по футболу. Всего за время мундиаля поездами компании были перевезены 50 тысяч болельщиков. В областной центр прибыли 34 бесплатных состава с фанатами. По направлению из Самары отправились 37 поездов.

Наибольший 

20 июля 2018, 01:29
Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Из-за форума «iВолга-2018» ограничат движение по одной из дорог в Самаре

Важная информация для автомобилистов. Для обеспечения безопасности при проведении молодежного форума «iВолга-2018»  будет перекрыта одна из дорог. Проезд будет запрещен по дороге в поселке  Прибрежный на участке от ул. Набережная до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до 

19 июля 2018, 01:51
Забег невест пройдет в Самаре

Забег невест пройдет в Самаре

19 августа в Самаре состоится одно из красивейших мероприятий этого лета. Областная столица примет марафон «Я - невеста».

Несколько десятков девушек в свадебных платьях пробегут по городу. Кроме того, для них устроят конкурсы и квесты, танцы у фонтанов и прогулку по 

19 июля 2018, 01:27
Сардиния и Самара стали еще ближе

Сардиния и Самара стали еще ближе

Напитки Сардинии славятся единственными в своём роде вкусами, а первозданная природа, целительный климат и развитая инфраструктура привлекают сюда путешественников. Нередкие гости на Апеннинском полуострове и жители Самары. А на этой неделе 
18 июля 2018, 03:59
Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Самарцы просят убрать кнопки со светофоров на дорогах

Некоторое время назад в Самаре светофоры, расположенные на дорогах с плотным движением, оборудовали специальным кнопками. Они должны были помочь пешеходам безопасно пересекать улицы. В конечном итоге это нововведение поддержали далеко не все.

«Эксперимент с кнопками не удался, имеет смысл "убрать за 

18 июля 2018, 10:19
Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.

Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе 

18 июля 2018, 09:57
Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Троллейбусы №6 вернулись на привычный маршрут в Самаре

Чемпионат мира по футболу завершен, и Самара начинает возвращаться к привычному ритму жизни. В первую очередь, это касается работы общественного транспорта. С утра 16 июля на свои привычные маршруты вернулись троллейбусы №6. Из-за мундиаля они курсировали по укороченной схеме от 

16 июля 2018, 10:06
После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу сеть общественного транспорта оптимизируют в Самаре

После чемпионата мира по футболу в Самаре оптимизируют сеть общественного транспорта. Об этом в своем твиттере сообщили представители профильного департамента. При этом отмечается, что работа уже началась.

Оптимизация маршрутной сети будет проводиться на областном уровне. Она затронет инфраструктуру регионального центра.

Стоит отметить, 

11 июля 2018, 03:52
Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить троллейбусный маршрут №19

Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.

Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. 

5 июля 2018, 03:56
Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с маршруткой, в которой пострадали 7 человек, парализовала движение троллейбусов в Самаре

Авария с участием маршрутки, произошедшая 8 июня в Самаре, создала проблемы в работе троллейбусов. Из-за того, что автобус врезался в столб, произошло замыкание фидеров. Это и спровоцировало остановку троллейбусов на Московском шоссе. Их движение удалось восстановить только спустя 1 час 

8 июня 2018, 10:29
«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

«Тольяттинское троллейбусное управление» распродает имущество

Муниципальное предприятие «Тольяттинское троллейбусное управление» выставило на продажу свое имущество. С молотка должны уйти производственный корпус со всем оборудованием, гараж для спецмашин, контрольно-пропускной пункт, очистные сооружения, пишет «СитиТрафик». Итоги торгов будут подведены 16 августа. Объекты расположены по адресу: город 
10 мая 2018, 04:11
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