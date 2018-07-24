Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.
В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить работу по установке остановочных павильонов. Как только Дептранс получит информацию о полной их готовности, троллейбусы выйдут на линию. Ожидается, что это должно произойти в августе.
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