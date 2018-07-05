Самарцы попросили продлить маршрут троллейбуса №19. Сейчас он ходит до КРЦ «Звезда». Конечную точку предложили передвинуть на площадь Революции, использовав контактную сеть вдоль набережной.
Департамент транспорта Самары рассмотрел этот проект и пояснил, что осуществить его можно только при наличии соответствующего финансирования. Сейчас денег нет.
«Изучили подробно вопрос с предприятием, определены мероприятия и смета затрат для необходимых работ. Но в предприятии в настоящий момент средства по этому направлению не предусмотрены, и изыскать дополнительное финансирование пока затруднительно», - сообщили представители Дептранса.
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