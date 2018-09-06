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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу

Росавтодор рассмотрел концессионный проект по строительству нового моста через волгу в обход Тольятти с выходом на трассу М-5. Заявка была одобрена и отправлена на дальнейшее обсуждение на заседании Межведомственной комиссии при 
6 сентября 2018, 03:30
В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота

Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция.  Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из 
6 сентября 2018, 03:20
В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте

В среду, 5 сентября, в Самаре произошла авария, в которой был травмирован ребенок. В 10:20 32-летний опытный водитель ехал на «ГАЗели» по Волжскому проспекту от улицы Маяковской в сторону Студенческого переулка.

По предварительной версии, по пути мужчина сбил 11-летнюю 
6 сентября 2018, 01:22
8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре

В субботу, 8 сентября, в областной столице перекроют три улицы. Движение транспорта на них решено ограничить из-за проведения на набережной Фестиваля студентов. С 10:00 до 20:00 запрещен проезд по Волжскому проспекту от Полевой до Студенческого переулка; по улице Полевой от 
6 сентября 2018, 01:01
В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню

В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню

Судебные приставы приступили к сносу в Самаре лодочной станции в районе 9-й просеки. На левом берегу Волги коммерсант незаконно установил баню, шатер, стоянку и понтон.

Местный бизнесмен занял береговую линию площадью 8750 кв. м. Он организовал автостоянку, возвел помещение-шатер 
5 сентября 2018, 11:01
Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с должника-организации, которая не заплатила налоги, 1 млн 200 тыс. рублей. Они направили запросы в различные регистрирующие органы и банки, и выяснилось, что машин у неплательщика нет, зато за ним числится недвижимость. Приставы 
29 августа 2018, 08:39
В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей

В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей

В пятницу, 24 августа, судебные приставы арестовали погрузчик организации, которая накопила внушительный долг перед налоговой. Задолженность юридического лица составляет 1 млн 200 тысяч рублей.
 
- В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов по Самаре было возбуждено исполнительное производство 
24 августа 2018, 05:04
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.

"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер 
14 августа 2018, 08:15
Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Скандальной 18-этажной «свечки» на улице Солнечной точно не будет. Котлован, на месте которого должна была располагаться новостройка, засыпают землей. Грунт туда завозит спецтехника.  Фото с места работ выложены в Твиттере.

Напомним, многоэтажку на улице Солнечной хотели возвести еще в 2015 году. 

30 июля 2018, 10:46
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 
21 марта 2018, 01:10
Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона

Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона

Видеоблогер Александр Карягин выпустил очередной, уже 43-й, ролик, посвященный строительству стадиона «Самара-Арена». Несмотря на то, что на улице 20-градусный мороз, работы на объекте идут полным ходом.

Специалисты продолжают монтировать кровлю. В общей сложности площадь купола составит более 141 тысячи 
20 января 2018, 12:56
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