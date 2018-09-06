Скандальной 18-этажной «свечки» на улице Солнечной точно не будет. Котлован, на месте которого должна была располагаться новостройка, засыпают землей. Грунт туда завозит спецтехника. Фото с места работ выложены в Твиттере.

Напомним, многоэтажку на улице Солнечной хотели возвести еще в 2015 году. …