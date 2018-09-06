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Стало известно, как будет выглядеть новый мост через Волгу
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6 сентября 2018, 03:30
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В Самаре нашли 14-летнего школьника-полиглота
Появились новости о 14-летнем мальчике из Самары, которого со среды, 5 сентября, искали волонтеры и полиция. Школьник нашелся, он жив, сообщили в Поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт». По правилам сообщества, другая информации о «потеряшке» не разглашается, но, по данным из …
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6 сентября 2018, 03:20
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В Самаре 11-летняя девочка попала под колеса «ГАЗели» на Волжском проспекте
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6 сентября 2018, 01:22
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8 сентября в Самаре перекроют три улицы в центре
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6 сентября 2018, 01:01
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В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню
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5 сентября 2018, 11:01
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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик
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29 августа 2018, 08:39
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В Самаре приставы арестовали погрузчик организации, которая задолжала налоговикам миллион рублей
В пятницу, 24 августа, судебные приставы арестовали погрузчик организации, которая накопила внушительный долг перед налоговой. Задолженность юридического лица составляет 1 млн 200 тысяч рублей.
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24 августа 2018, 05:04
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В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"
Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.
"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер …
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14 августа 2018, 08:15
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Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей
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30 июля 2018, 10:46
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10
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Видео: на стадионе «Самара-Арена» продолжается сборка парника для укладки газона
Видеоблогер Александр Карягин выпустил очередной, уже 43-й, ролик, посвященный строительству стадиона «Самара-Арена». Несмотря на то, что на улице 20-градусный мороз, работы на объекте идут полным ходом.
Специалисты продолжают монтировать кровлю. В общей сложности площадь купола составит более 141 тысячи …
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20 января 2018, 12:56