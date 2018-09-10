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В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд
В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В …
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10 сентября 2018, 05:25
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Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала
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10 сентября 2018, 04:44
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В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку
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10 сентября 2018, 04:41
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У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов
Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро …
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10 сентября 2018, 03:19
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Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения
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10 сентября 2018, 12:33
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«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров
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7 сентября 2018, 12:42
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На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования
В Самарской области невозможно выполнять показатели госпрограммы по спорту высших достижений. Об этом рассказала заместитель министра спорта 63-го региона Лидия Рогожинская на профильном круглом столе в губернской думе. Сейчас в спортивных школах области занимается 44 тысячи спортсменов. Их тренирует 1,1 …
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5 сентября 2018, 11:34
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Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре
С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив …
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4 сентября 2018, 08:36
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Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей
60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.
Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь …
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9 августа 2018, 11:40
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На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары
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16 июля 2018, 10:45
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3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска
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11 июля 2018, 10:40
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Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам
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3 июля 2018, 01:02