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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В блогах: в Октябрьске девушку насмерть сбил поезд

В паблике "Подслушано | Самара" сообщают о трагедии, которая произошла в воскресенье днем в районе Октябрьска. Девушку 26-27 лет насмерть сбил поезд. По предварительным данным, она шла по рельсам в наушниках. От удара ей оторвало руку и ногу. В 
10 сентября 2018, 05:25
Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

Александр Хинштейн: Выбранная стратегия себя оправдала

В эти минуты Александр Хинштейн, одержавший победу на довыборах в Госдуму по избирательному округу № 158, проводит пресс-конференцию для журналистов. По его словам, явка на голосование, составившая 44,05%, стала самой высокой среди регионов страны, в которых проводились довыборы. В целом, 
10 сентября 2018, 04:44
В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В Новокуйбышевске машина такси сбила полуторагодовалую девочку

В субботу, 8 сентября, в Новокуйбышевске случилась автоавария, в которой пострадал маленький ребенок. Примерно в 18:00 41-летний водитель иномарки Renault Logan с логотипом известной службы такси ехал по улице Ломоносова в направлении Островского. Напротив дома  № 9 по улице Ломоносова 
10 сентября 2018, 04:41
У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

У самарских парков появились станции техобслуживания для велосипедистов

Около парка имени Гагарина на Московском шоссе и возле входа в Струковский сад появились бесплатные станции техобслуживания для велосипедов «велоСТО». Они представляют собой металлический столб с креплениями для велосипеда и набором нужных инструментов для мелкого ремонта, чтобы велосипедисты могли быстро 
10 сентября 2018, 03:19
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования

На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования

В Самарской области невозможно выполнять показатели госпрограммы по спорту высших достижений. Об этом рассказала заместитель министра спорта 63-го региона Лидия Рогожинская на профильном круглом столе в губернской думе. Сейчас в спортивных школах области занимается 44 тысячи спортсменов. Их тренирует 1,1 
5 сентября 2018, 11:34
Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив 
4 сентября 2018, 08:36
Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

Самарец задолжал своей дочке 635 тысяч рублей

60 часов придется отработать мужчине из Самарской области, который накопил гигантский долг по алиментам. Исполнительное производство о взыскании денег было возбуждено в отделе судебных приставов Шенталинского и Искаклинского районов.

Оказалось, что 35-летний мужчина долгое время не поддерживал свою дочь 
9 августа 2018, 11:40
На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

На 4 месяца отправили в колонию-поселение алиментщицу из Самары

Жительница Самары попала в тюрьму за нежелание помогать своим детям. Женщина родила двоих детей и должна была по решению суда перечислять алименты на их содержание. Однако она этого не делала. В итоге у нее накопилась задолженность в 1 миллион 200 

16 июля 2018, 10:45
3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

3,4 млн. рублей неустойки пытаются взыскать с алиментщиков из Чапаевска

Прокуратура Чапаевска обратилась в суд, чтобы взыскать неустойку с алиментщиков. Напомним, что по статье 15 Семейного кодекса России если у человека возникают долги по уплате алиментов, то он должен перечислить получателю — своему ребенку неустойку в размере одной второй процента 
11 июля 2018, 10:40
Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Самарца приговорили к 20 часам обязательных работ за долги по алиментам

Жителя Красноглинского района Самары приговорили к обязательным работам из-за нежелания платить деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. В качестве алиментов он должен был отдавать четверть всех заработков, но c исполнением решения суда не спешил. В итоге накопился долг на 150 тысяч 

3 июля 2018, 01:02
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