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На Ташкентской «Газель» сбила на «зебре» 16-летнюю девочку
Вчера, 14 сентября, в 20:15 напротив дома №145 по улице Ташкентской произошло ДТП, передает «КП-Самара» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Самары.
По предварительным данным силовиков, 16-летняя девочка шла по пешеходному переходу к остановившемуся трамваю. В этот …
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