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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

«Крылья Советов» намерены формировать до половины своего бюджета за счет партнеров

Футбольный клуб «Крылья Советов» намерен формировать до половины своего бюджета за счет работы с партнерами. Об этом корреспонденту «ТЕРРЫ» рассказал начальник коммерческого отдела «КС» Руслан Хаяров.

Более подробно о том, как главный футбольный клуб региона намерен зарабатывать деньги мы 
7 сентября 2018, 12:42
На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования

На спортивные школы Самарской области выделяется всего 11% от нужного финансирования

В Самарской области невозможно выполнять показатели госпрограммы по спорту высших достижений. Об этом рассказала заместитель министра спорта 63-го региона Лидия Рогожинская на профильном круглом столе в губернской думе. Сейчас в спортивных школах области занимается 44 тысячи спортсменов. Их тренирует 1,1 
5 сентября 2018, 11:34
Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

Что нового ждет самарцев в бизнесе, страховании и налоговой политике в сентябре

С сентября 2018 года в России комплексно меняется подход к застройщикам. Их обяжут заключать сделки с использованием эскроу-счетов, на которых будут аккумулироваться денежные средства граждан до завершения строительства дома. Фактически это означает сворачивание механизма долевого строительства, когда коммерсанты, едва получив 
4 сентября 2018, 08:36
Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Без проблем для кошелька подготовить ребенка к школе могут 28% россиян

Накануне начала учебного года Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил 1200 респондентов на темы, касающиеся школьного образования. И вот каковы его результаты. Без удара по семейному бюджету подготовить ребенка к школе могут лишь 28% россиян, это вызывает определенные трудности, но 
31 августа 2018, 09:20
Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в 
26 июля 2018, 03:09
Похитителя лодки поймали в Самарской области

Похитителя лодки поймали в Самарской области

На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во время разговоров со следователями 

16 апреля 2018, 11:09
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жительница Пензы, которая решила всеми средствами сохранить семью, выбрала для этого весьма необычный способ. Она решила похитить любовницу мужа и как следует ее напугать.

Женщина подключила к делу своего брата. Именно он позвонил потенциальной жертве и пригласил ее 
12 марта 2018, 10:59
В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области 6 человек обвинили в похищении малолетнего ребенка

В Самарской области шести лицам предъявлены обвинения в похищении малолетнего ребенка, сообщает оегиональное СК России. Речь идет о случае в Кинеле. Как уже сообщала «ТЕРРА», 24 января трое неизвестных в масках похитили 4-летнего мальчика. А его матери на телефон потом 
5 февраля 2018, 11:50
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