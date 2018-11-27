4
53
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района

Следователи из Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Автозаводского района, которого подозревают в получении взятки. По версии следствия, в ноябре злоумышленник получил от представителя ООО взятку - 12 тысяч рублей. Деньги были платой за то, что чиновник не 
27 ноября 2018, 09:09
В блогах: форвард

В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"

Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. 
27 ноября 2018, 07:02
В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен

Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул 
27 ноября 2018, 06:53
В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом

В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.

Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой 
27 ноября 2018, 05:13
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

В Безенчукском районе инспектора ДПС остановили ВАЗ-2111 — его шофер нарушил правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские увидели, что нарушитель сильно нервничает. Они спросили его, не перевозит ли он запрещенные предметы или вещества, и автомобилист сознался, что под 
27 ноября 2018, 01:19
В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина

Полицейские разыскивают в областной столице мужчину, который 1 ноября напал на торговую точку около дома № 59 по улице Гагарина. Его приметы: мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 170-180 см, лицо смуглое. Был одет: шапка вязаная, 
27 ноября 2018, 10:58
Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения

Не слишком удачная шутка привела жителя Великобритании в тюремную камеру. Житель города Блэкпул Ли Форд позвонил своей беременной девушке Зои Дойль, сказал, что его похитили, и попросил перевести на счет «злоумышленникам» 80 фунтов. После недолгих раздумий Зои выполнила требование и 
10 сентября 2018, 12:33
Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов

Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в 
26 июля 2018, 03:09
Похитителя лодки поймали в Самарской области

Похитителя лодки поймали в Самарской области

На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.

Во время разговоров со следователями 

16 апреля 2018, 11:09
Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе

Ревнивая жительница Пензы, которая решила всеми средствами сохранить семью, выбрала для этого весьма необычный способ. Она решила похитить любовницу мужа и как следует ее напугать.

Женщина подключила к делу своего брата. Именно он позвонил потенциальной жертве и пригласил ее 
12 марта 2018, 10:59
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх