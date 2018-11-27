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В Тольятти на взятке поймали чиновника из Автозаводского района
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27 ноября 2018, 09:09
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В блогах: форвард "КС" стал голосом "Яндекс.Навигатора"
Паблик самарских "Крыльев Советов" в соцети "ВКонтакте" сообщает, что нападающий клуба Сергей Корниленко стал голосом "Яндекс.Навигатора". Белорусский форвард теперь новый диктор одного из самых популярных приложений. Футболист записал более 120 фраз, с помощью которых приложение ведет водителя по маршруту. …
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27 ноября 2018, 07:02
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В блогах: Похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен
Самарец Сидор Молотов пишет, что, похоже, вопрос с мэром Жигулевска решен. "Дмитрий Азаров рекомендовал и. о. руководителя администрации губернатора Дмитрию Холину принять участие в конкурсе. Вакансия образовалась еще в конце октября, когда по собственному желанию пост главы Жигулевска покинул …
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27 ноября 2018, 06:53
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В Новокуйбышевске пассажир «заплатил» таксисту 20 ударами кирпичом
В дежурную часть Новокуйбышевска обратились медики. Они рассказали, что в больницу поступила 45-летняя женщина — жительница Самары с ранами на голове и сотрясением мозга. Пострадавшая смогла вызвать «скорую» самостоятельно.
Полицейские навестили пациентку в больнице. Женщина-водитель такси рассказала, что молодой …
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27 ноября 2018, 05:13
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Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану
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27 ноября 2018, 01:19
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В Самаре налетчик в медицинской маске «обнес» магазин на Гагарина
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27 ноября 2018, 10:58
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Британец отправился в тюрьму за инсценировку своего похищения
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10 сентября 2018, 12:33
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Миллион рублей похитили в Самарском пансионате для детей-инвалидов
Захватывающая криминальная история разворачивается в Самарском пансионате для детей-инвалидов: там обнаружили хищение миллиона рублей. По информации источника в силовых структурах, с ноября 2017 по март 2018 руководство учреждения перечисляло зарплату женщине, которая в пансионате фактически не работала. Ущерб оценивается в …
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26 июля 2018, 03:09
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Похитителя лодки поймали в Самарской области
На днях в Ставропольском районе полицейские остановили за нарушение автомобиль. Он буксировал лодку, перевернутую вверх дном, без специального прицепа. Документов на плавсредство у водителя не оказалось, поэтому его было решено доставить в отделение для дальнейшего разбирательства.
Во время разговоров со следователями …
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16 апреля 2018, 11:09
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Ревнивая жена устроила похищение любовницы мужа в Пензе
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12 марта 2018, 10:59