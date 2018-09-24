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В блогах: в Самаре работает "мафия" по поверке счетчиков
Самарчанка Ольга Потапова пожаловалась в Фейбуке, что знакомому пенсионеру на днях пришло сразу два напоминания о поверке счетчиков. "Одна компания хочет поверять прибор с 26 сентября по 15 октября, вторая - с 24 сентября по 31 октября, – пишет …
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24 сентября 2018, 10:39
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В блогах: прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже
Блогер Владислав Харчев рассказал про "прямой выход на улицу из квартиры на втором этаже". Житель самарской девятиэтажки в районе пересечения Московского шоссе и Димитрова сделал вот такую лестницу с перилами и ступенями. Это архитектурное чудо выходит прямо на проезжую …
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24 сентября 2018, 10:33
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В блогах: Цифрование нашего городка. Коровы и айфоны
Блогер samdum ((самдум)) с иронией отреагировал на инициативу областных властей провести цифровую трансформацию сельского хозяйства!
"Известно, что трансформация не что иное, как преобразование. Поэтому уместно подумать – таких чудес мир ещё не видел! Поскольку подробности не сообщают, появилась интрига …
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24 сентября 2018, 10:28
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31
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На матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» придут 20 тысяч болельщиков
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24 сентября 2018, 04:58
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В Самаре ограничат движение транспорта около стадиона «Самара Арена»
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23 сентября 2018, 09:58
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Застройщик стадиона «Самара Арена» начал рассчитываться с долгами за электричество
Застройщик стадиона «Самара Арена» ПСО «Казань» начал погашать задолженность за потребленную электроэнергию, сообщает пресс-служба «Самараэнерго». В адрес энергетиков поступил первый транш в размере 2 млн рублей. На сегодняшний день долг генподрядчика перед поставщиком ресурса составляет более 13 млн. рублей.
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20 сентября 2018, 06:05
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Новички «Крыльев Советов» встретятся с болельщиками в Загородном парке
В пятницу, 21 сентября, в Загородном парке «Крылья Советов» представят болельщикам своих новичков, пополнивших клуб в летнее трансферное окно. Игроки, главный тренер команды Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с поклонниками клуба на свежем воздухе. Представители «КС» …
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18 сентября 2018, 11:03
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«Крылья Советов» до конца сезона отправили фан-сектор на пятый ярус трибуны D
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переносе сектора активной поддержки на пятый ярус трибуны D (до конца сезона).
Решение было принято, после того как Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал команду на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами нецензурных …
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18 сентября 2018, 09:11
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Стало известно, почему просела территория около «Самара Арены»
Стали известны причины просадки основания территории возле стадиона «Самара Арена». Министр строительства региона Александр Баландин сообщил в своем микроблоге в твиттер: «Над этим вопросом сейчас ведётся работа. Ведутся метрологические исследования по уровню грунтовых вод и просадке оснований для принятия дальнейших …
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17 сентября 2018, 10:15