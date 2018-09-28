В Самаре и Тольятти платежи за горячую воду вырастут вдвое … В сентябре управляющим компаниям, ТСЖ И ЖСК Самары и Тольятти плату за тепло и горячую воду энергетики начислят с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Но это коснется далеко не всех, а только те организации, которые не установили общедомовые приборы