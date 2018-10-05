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В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг
В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова …
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5 октября 2018, 01:47
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»
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4 октября 2018, 11:12
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Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович
Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней …
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4 октября 2018, 09:30
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В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»
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2 октября 2018, 03:21
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«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани
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2 октября 2018, 08:34
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До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги
Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков …
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28 сентября 2018, 10:17