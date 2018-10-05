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В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области подстрелили щуку весом в 11 кг

В Самарской области во время подводной охоты на реке Сок рыбак подстрелил гигантскую щуку. Вес рыбы составил 11 кг.
 
- Только опустился, увидел небольшое бревнышко. Ну, долго не думая, выстрелил в голову и на берег потащил добычу, - цитирует слова 
5 октября 2018, 01:47
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл

В ночь с 3 на 4 октября в Самаре неизвестный проник в бункер Сталина. Охранник в это время находился на одном из этажей сооружения, поэтому не заметил, что в здание зашли посторонние. По словам осведомленного источника, грабитель забрал только видеорегистратор, 
5 октября 2018, 11:44
Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»

Стало известно, кто не будет играть за «Крылья Советов» в матче с «Динамо»

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу со столичным «Динамо». Напомним, что игра запланирована на эту субботу, 6 октября. Начало в 15:00. В среду вместе с общей группой тренировались восстановившиеся от травм защитники Тарас Бурлак и Виталий Денисов. По индивидуальной 
4 октября 2018, 11:12
Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Тренером «Крыльев Советов» может стать Божович

Возможно, в ближайшее время самарские «Крылья Советов» ждут серьезные кадровые перестановки: по информации осведомленных источников у команды появится новый главный тренер. Среди возможных преемников Андрея Тихонова на этом посту называют черногорского специалиста Миодрага Божовича. Скорее всего, рокировка произойдет после домашней 
4 октября 2018, 09:30
В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

В Самаре стартовала продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Динамо»

Со вторника, 2 октября, в Самаре началась продажа билетов на матч десятого тура Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Динамо». Напомним, что игра пройдет в субботу, 6 октября,  на стадионе «Самара Арена». Начало в 15:00. Стоимость билетов начинается от 300 
2 октября 2018, 03:21
«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани

«Крылья Советов» уступили «Рубину» в Казани

В понедельник, 1 октября, самарские «Крылья Советов» встречались с «Рубином» в матче 9 тура российской премьер-лиги на стадионе «Казань Арена». Счет открыли хозяева, после быстрой атаки гол забил Подберезкин. На 49-й минуте встречи самарцы сравняли счет. Молло навесил в штрафную, 
2 октября 2018, 08:34
До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

До сих пор не все строители «Самара Арены» получили свои деньги

Между тем, пока не все строители, возводившие "Самара Арену", получили свою зарплату, сообщает Минтруда Самарской области. По информации ведомства, Государственная инспекция труда по Татарстану направила в следственные органы республики материалы о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей двух фирм-субподрядчиков 
28 сентября 2018, 10:17
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