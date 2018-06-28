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Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

Названа причина эвакуации из офисных центров Самары

В Самаре официально названа причина эвакуации из ряда городских объектов с массовым пребыванием людей в четверг, 21 июня. По данным полицейских, поступили сообщения о возможном заминировании офисных центров «Башня», «Скала Холл», а также гостиницы «Волга». Постояльцев в самарских отелях в 
22 июня 2018, 09:35
185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре

В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более 

7 июня 2018, 07:01
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу.  В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями 
5 июня 2018, 09:19
1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительными

1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительными

В России оказались недействительными паспорта сразу полутора миллионов человек, сообщило МВД. По данным ведомства, ошибка возникла еще в 2006 году в момент формирования и запуска системы "Российский паспорт", призванной объединить разрозненные базы документов. "В связи с отсутствием на тот момент 
2 июня 2018, 07:18
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области

Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных 

2 апреля 2018, 02:30
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме

В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме

Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал основную фазу испытаний так называемой "умной пули" в режиме управляемого полета. Об этом рассказал корреспондентам ТАСС заместитель гендиректора данной структуры Виталий Давыдов.
«Работы в этом направлении продолжаются. Завершены этапы проектирования и экспериментальной отработки изделия 

19 июля 2016, 01:04
В РФ разрабатывают вооружение, неуязвимое для систем ПРО НАТО

В РФ разрабатывают вооружение, неуязвимое для систем ПРО НАТО

Российская Федерация ведет разработку уникального оружия, которое окажется неуязвимым для сил и средств НАТО. Утверждается, что новые ракеты смогут обходить все системы ПРО. Об этом рассказал Евгений Серебренников, зампред комитета Совета Федерации по вопросам обороны и безопасности.
По словам Серебренникова, 

29 апреля 2016, 01:04
Боевой модуль «Арбалет-ДМ» могут начать поставлять в войска к 2016 году

Боевой модуль «Арбалет-ДМ» могут начать поставлять в войска к 2016 году

Испытания нового боевого модуля «Арбалет-ДМ» завершаются успешно, пишут информационные агентства. Новый модуль оснащен пулеметом 12,7 мм и 7,62 мм с прицельной дальностью стрельбы до 2 километров, а также современным прицельным комплексом. Вместе с боекомплектом "Арбалет-ДМ" весит не более 250 килограммов. 
10 сентября 2015, 12:26
Россия вооружает Азербайджан

Россия вооружает Азербайджан

Начались крупные поставки сухопутных вооружений из России в Азербайджан почти на $1 млрд. Они вызовут негативную реакцию Армении, но помогут удерживать обе стороны от конфликта, отмечают "Ведомости".

На форуме интернет-ресурса milkavkaz.net 15 июня были размещены фотографии выгрузки в порту и транспортировки 

18 июня 2013, 10:34
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