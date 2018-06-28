Областной главк МВД объявил тендер на реконструкцию здания учебного центра, расположенного в поселке Управленческий в Самаре. Объект предназначен для размещения склада вооружения и имущества. Общая максимальная стоимость контракта 275 миллионов рублей. Из них 99 миллионов заложены на текущий год, остальная часть суммы на 2019-й. Победителя определят 20 июля.
|
Названа причина эвакуации из офисных центров Самары
|
22 июня 2018, 09:35
|
185 млн рублей потратят на завершение реконструкции бывшего ресторана в Самаре
В Самаре фирма «ВИСТ» выиграла торги на 185 миллионов рублей на завершение реконструкции здания дореволюционного ресторана «Аквариум», расположенного на улице Самарской, говорится в сообщении на портале госзакупок. Работы должны завершиться к концу текущего года. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить более …
|
7 июня 2018, 07:01
|
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре
Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу. В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями …
|
5 июня 2018, 09:19
|
1,5 миллиона российских паспортов оказались недействительными
|
2 июня 2018, 07:18
|
Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»
|
17 мая 2018, 04:00
|
700 миллионов рублей на дороги добавили Самарской области
Самарская область получит 700 миллионов рублей на развитие дорог, говорится в постановлении правительства России. Кабмин выделил дополнительные межбюджетные трансферты в размере 6 миллиардов рублей для 30 субъектов. В 63-м регионе средства пойдут «на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт уникальных дорожных …
|
2 апреля 2018, 02:30
|
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре
|
16 марта 2018, 09:57
|
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова
|
26 января 2018, 11:52
|
В России начались испытания «умной пули» в управляемом режиме
Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) начал основную фазу испытаний так называемой "умной пули" в режиме управляемого полета. Об этом рассказал корреспондентам ТАСС заместитель гендиректора данной структуры Виталий Давыдов.
|
19 июля 2016, 01:04
|
В РФ разрабатывают вооружение, неуязвимое для систем ПРО НАТО
Российская Федерация ведет разработку уникального оружия, которое окажется неуязвимым для сил и средств НАТО. Утверждается, что новые ракеты смогут обходить все системы ПРО. Об этом рассказал Евгений Серебренников, зампред комитета Совета Федерации по вопросам обороны и безопасности.
|
29 апреля 2016, 01:04
|
Боевой модуль «Арбалет-ДМ» могут начать поставлять в войска к 2016 году
Испытания нового боевого модуля «Арбалет-ДМ» завершаются успешно, пишут информационные агентства. Новый модуль оснащен пулеметом 12,7 мм и 7,62 мм с прицельной дальностью стрельбы до 2 километров, а также современным прицельным комплексом. Вместе с боекомплектом "Арбалет-ДМ" весит не более 250 килограммов. …
|
10 сентября 2015, 12:26
|
Россия вооружает Азербайджан
Начались крупные поставки сухопутных вооружений из России в Азербайджан почти на $1 млрд. Они вызовут негативную реакцию Армении, но помогут удерживать обе стороны от конфликта, отмечают "Ведомости".
На форуме интернет-ресурса milkavkaz.net 15 июня были размещены фотографии выгрузки в порту и транспортировки …
|
18 июня 2013, 10:34