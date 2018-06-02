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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»

В Самаре в четверг, 17 мая, около стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» состоялось открытие нового комплекса зданий для сотрудников МВД. Проектирование и строительство 
17 мая 2018, 04:00
Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области

В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма 

14 мая 2018, 05:30
В России могут начать устанавливать радиочипы в автомобильные госномера

В России могут начать устанавливать радиочипы в автомобильные госномера

Министерство внутренних дел России работает над внедрением идеи установки электронных чипов в автомобильные госномера. Об этом сообщает ТАСС. Подробностей ведомство пока не раскрывает. Дополнительные сведения обещают довести до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон.

Предполагается, 
11 мая 2018, 09:24
У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar

У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar

Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, 

25 апреля 2018, 06:03
В кинотеатры России придется ходить с паспортом

В кинотеатры России придется ходить с паспортом

Вскоре в кинотеатрах России могут начать требовать паспорт при покупке билетов. Министерство культуры предлагает отменить обязательную маркировку информационной продукции для детей. Ведомство разработало законопроект, по которому производитель и распространитель видеоконтента должен помечать только фильмы категории «18+». Маркировки «6+», «12+» и 
19 ноября 2015, 11:50
В Самаре 14-летним школьникам торжественно вручают паспорта в администрации района

В Самаре 14-летним школьникам торжественно вручают паспорта в администрации района

В администрации Кировского  района Самары стартовала предпраздничная акция «Помним - значит, живем!». В актовом зале, где обычно собираются чиновники, сегодня 14-летние подростки. 21 школьнику в торжественной обстановке вручают паспорта. На мероприятии присутствуют руководство района, ветераны, а также депутаты Самарской городской 
29 апреля 2015, 02:51
В Самарской области совершено 400 махинаций с потерянными паспортами

В Самарской области совершено 400 махинаций с потерянными паспортами

За 11 месяцев 2013 года почти 400 жителей Самарской области пострадали от действий мошенников, которые использовали их документы для получения банковских кредитов. Как правило, в дело шли потерянные паспорта. Суммы ущерба - от десятков тысяч рублей до миллиона.

Перед визитом в 

13 декабря 2013, 04:21
Электронные паспорта появятся в 2016 году

Электронные паспорта появятся в 2016 году

Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает уже через два года полностью отказаться от выдачи россиянам внутренних паспортов. При этом процесс перехода на десятилетние пластиковые карты с фотографиями и чипами может начаться с пилотных регионов уже в 2015-м, сообщает rosbalt.ru.

"После вступления в 

5 ноября 2013, 07:02
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