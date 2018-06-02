Электронные паспорта появятся в 2016 году Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает уже через два года полностью отказаться от выдачи россиянам внутренних паспортов. При этом процесс перехода на десятилетние пластиковые карты с фотографиями и чипами может начаться с пилотных регионов уже в 2015-м, сообщает rosbalt.ru. "После вступления в …