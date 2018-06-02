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Появилось фото отрытого к ЧМ-2018 комплекса МВД у «Самара Арены»
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17 мая 2018, 04:00
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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
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14 мая 2018, 05:30
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В России могут начать устанавливать радиочипы в автомобильные госномера
Министерство внутренних дел России работает над внедрением идеи установки электронных чипов в автомобильные госномера. Об этом сообщает ТАСС. Подробностей ведомство пока не раскрывает. Дополнительные сведения обещают довести до общественности после утверждения проекта с учетом позиций заинтересованных сторон.
Предполагается, …
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11 мая 2018, 09:24
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У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar
Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, …
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25 апреля 2018, 06:03
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В кинотеатры России придется ходить с паспортом
Вскоре в кинотеатрах России могут начать требовать паспорт при покупке билетов. Министерство культуры предлагает отменить обязательную маркировку информационной продукции для детей. Ведомство разработало законопроект, по которому производитель и распространитель видеоконтента должен помечать только фильмы категории «18+». Маркировки «6+», «12+» и …
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19 ноября 2015, 11:50
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В Самаре 14-летним школьникам торжественно вручают паспорта в администрации района
В администрации Кировского района Самары стартовала предпраздничная акция «Помним - значит, живем!». В актовом зале, где обычно собираются чиновники, сегодня 14-летние подростки. 21 школьнику в торжественной обстановке вручают паспорта. На мероприятии присутствуют руководство района, ветераны, а также депутаты Самарской городской …
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29 апреля 2015, 02:51
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В Самарской области совершено 400 махинаций с потерянными паспортами
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13 декабря 2013, 04:21
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Электронные паспорта появятся в 2016 году
Федеральная миграционная служба (ФМС) предлагает уже через два года полностью отказаться от выдачи россиянам внутренних паспортов. При этом процесс перехода на десятилетние пластиковые карты с фотографиями и чипами может начаться с пилотных регионов уже в 2015-м, сообщает rosbalt.ru.
"После вступления в …
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5 ноября 2013, 07:02