МВД России раскрыло организованную группу, которая пыталась похитить 40 млн рублей с банковского счета VIP-клиента Сбербанка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и одном из городов Поволжья были задержаны 9 человек, пятеро из которых были сотрудниками банка. По версии полиции, злоумышленники перевели деньги со счета вкладчика в сберегательные сертификаты и предъявили их к обналичиванию в двух отделениях кредитной организации Санкт-Петербурга. В министерстве не уточняют, удалось ли членам ОПГ реализовать свой план. Следствие установило, что главным организатором криминальной схемы являлась сотрудница Сбербанка, которая пообещала четверым своим коллегам денежное вознаграждение за участие в преступлении. В Сбербанке подтвердили попытку хищения, виновные работники уволены, деньги возвращены клиенту в полном объеме.
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