В блогах: «Ненужная кредитка» появился очередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами … На портале banki.ruочередной отзыв о работе самарского отделения Сбербанка. "Месяца 2 назад поступил звонок из Сбербанка, - пишет пользователь. - Девушка настойчиво предлагала "золотую" кредитную карту MasterCard: якобы множество преимуществ, никуда ходить не надо и доставят сами