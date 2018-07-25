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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе

23 июля врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание. На нем обсуждался целый ряд вопросов. В частности, речь зашла о ремонте Красноглинского шоссе. Глава региона заявил о том, что он недоволен темпом работ.

«Работ не видно! Я там езжу 

24 июля 2018, 11:37
После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе

В понедельник, 23 июля, жители областной столицы пожаловались на качество работ по ремонту Московского шоссе в районе Ботанического сада. Грунт на склонах размыло во время дождя в выходные, плиты, которые положили во время ремонта, поехали, а мелкая щебенка и дерн 
23 июля 2018, 11:00
Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям

Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям

Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился 
22 июля 2018, 02:09
5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. 
20 июля 2018, 01:42
В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они 
20 июля 2018, 01:13
В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи

Зачастую, ходить через трамвайные пути в Самаре надо с осторожностью. Причиной является смазка, которой испачканы рельсы и шпалы. Из-за этого есть большой риск испортить свою одежду. Жители Самары решили поинтересоваться у ТТУ, насколько это нормально? Оказалось, что дело в неисправности 

19 июля 2018, 03:22
Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти

Автомобилистам из Тольятти нужно будет искать пути объезда — в двух районах города будет проводиться ремонт тепловых сетей. В связи с этим на отдельных участках дорог будет ограничен проезд транспорта до 31 августа. В частности, будут перекрыты улица Ленинградская в 
19 июля 2018, 10:22
Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре

Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из 
17 июля 2018, 12:31
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»

Стадион "Самара Арена", на котором проводились игры Чемпионата мира по футболу перейдет в собственность 63-го региона с 1 января 2019 года. При этом содержание 45-тысячника обойдется примерно в 500 миллионов рублей ежегодно. Об этом, подводя итоги завершающегося мундиаля для Самары, 

13 июля 2018, 10:51
В Самаре продолжается реконструкция набережной

В Самаре продолжается реконструкция набережной

Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой 

28 ноября 2017, 05:40
В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги

На набережной восьмого квартала в Тольятти образовался провал. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.

«Обрушение асфальтной дороги составляет около 6 метров, глубина 5 метров», - сообщил спасатель. Он опубликовал две фотографии на 
30 мая 2017, 12:48
На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин

На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».

Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета 
1 марта 2017, 10:37
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