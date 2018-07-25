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Дмитрий Азаров раскритиковал темпы ремонта Красноглинского шоссе
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24 июля 2018, 11:37
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После ливня в Самаре подмыло Московское шоссе
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23 июля 2018, 11:00
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Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям
Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился …
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22 июля 2018, 02:09
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5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре
В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. …
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20 июля 2018, 01:42
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В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
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20 июля 2018, 01:13
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В Самаре не хватает денег, чтобы починить трамваи
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19 июля 2018, 03:22
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Из-за ремонта теплосетей две дороги перекроют в Тольятти
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19 июля 2018, 10:22
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Поплыли: после ливня размыло склоны четвертой очереди набережной в Самаре
Жители областной столицы жалуются на качество ремонта на четвертой очереди набережной Волги. После дождя, накрывшего накануне Самару, земля со склонов у монумента «Ладья» буквально стекла на новые тротуары, на газонах появились заметные проплешины, а перед ограждениями набережной образовались «возвышенности» из …
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17 июля 2018, 12:31
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500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
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13 июля 2018, 10:51
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В Самаре продолжается реконструкция набережной
Реконструкция 4-й очереди самарской набережной продолжается. Все основные работы завершены: обустроен амфитеатр, ведется озеленение, укладка плитки, завершаются работы на одном из символов города — монументе «Ладья», на сам парус будет нанесено специальное антиграффити-покрытие. Впервые появится на набережной и специальный хозяйственно-бытовой …
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28 ноября 2017, 05:40
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В Самарской области произошло обрушение асфальта на набережной Волги
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30 мая 2017, 12:48
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На самарской набережной появится огромный туалет на 15 кабин
На 4-ой очереди самарской набережной, реконструкция которой должна завершиться к марту 2018 года, появится туалет площадью почти в 100 квадратных метров, сообщает сегодня «Самарская газета».
Издание со ссылкой на гордепартамент градостроительства поясняет, что уже существующее здание стационарного туалета …
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1 марта 2017, 10:37