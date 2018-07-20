|
В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
|
20 июля 2018, 01:13
|
500 млн рублей ежегодно будут тратить на содержание «Самара Арены»
|
13 июля 2018, 10:51
|
Где сделают платные парковки в Самаре
Городские власти собираются сделать парковку на нескольких улицах Самары платной. Сейчас у чиновников уже есть учрежденный список. Известно, что общее количество мест для машин составит 3790. Под коммерческие парковки отведут несколько площадей.
Например, около Драмтеатра выделят отрезок земли размером …
|
11 июля 2018, 02:30
|
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
|
18 июня 2018, 04:21
|
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года
|
5 июня 2018, 07:00
|
Депутаты Самарской губдумы приняли поправки в бюджет области
|
29 мая 2018, 02:07
|
Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре
|
18 мая 2018, 03:19
|
Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре
Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на …
|
1 марта 2018, 08:43