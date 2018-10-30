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Материалы по теме:

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина

В Самаре вандалы уже во второй раз напали на арт-объект в сквере Мичурина. Напомним, что эффектный арт-объект «Трамвай» с подсветкой и необычные скамейки, в дизайне которых угадываются рельсы и шпалы, поставили в парке этим летом. Архитекторы провели много времени в 
30 октября 2018, 04:33
На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову

В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары 
30 октября 2018, 03:12
В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке

В Самарской области полиция и волонтеры ищут 15-летнюю девушку. Виктория Прохорова ушла из дома в Новокуйбышевске еще 6 октября и до сих пор не вернулась. Ее сотовый телефон выключен.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160-174 см, славянской внешности, среднего 
30 октября 2018, 02:56
Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе

Во вторник, 30 октября, в областной столице произошла очередная коммунальная авария. На этот раз проблемы возникли на пересечении проспекта Кирова и Заводского шоссе — там прорвало водовод. 

- Прорыв водопровода на кольце Кирова - Заводское шоссе, по стороне Кирова в 
30 октября 2018, 02:36
Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов

Число питомцев Самарского зоопарка пополнили две полярные совы. Красивые птицы прибыли в наш город еще 26 октября, но пока остаются безымянными. Сотрудники зоосада предлагают горожанам пофантазировать и выбрать для пернатых достойные имена. Свои варианты можно оставлять до 4 ноября включительно 
30 октября 2018, 02:06
В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.

Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию 

24 июля 2018, 01:05
5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. 
20 июля 2018, 01:42
Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре

В Самаре в понедельник, 16 июня, открылось отремонтированное здание бывшего Коммерческого клуба на улице Куйбышева, 104, сообщили в пресс-службе главы региона. Этот объект является памятником истории и архитектуры федерального значения. Здание построили в 1871 году по заказу братьев Мясниковых. В 
18 июня 2018, 04:21
Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года

В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, 

5 июня 2018, 07:00
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