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В Самаре вандалы украли кресла у арт-объекта в сквере Мичурина
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30 октября 2018, 04:33
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На «Самара Арене» Дмитрий Азаров вручил памятную медаль Александру Анюкову
В понедельник, 29 октября, после матча между «Крыльями Советов» и питерским «Зенитом» губернатор Дмитрий Азаров вручил футболисту Александру Анюкову памятную медаль и благодарственное письмо за помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу-2018. Напомним, что спортсмен был послом Самары …
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30 октября 2018, 03:12
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В Самарской области пропала 15-летняя девушка с татуировкой на руке
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30 октября 2018, 02:56
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Река на проезжей части: в Самаре рабочие повредили водовод на Заводском шоссе
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30 октября 2018, 02:36
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Самарцам предлагают выбрать имена для полярных сов
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30 октября 2018, 02:06
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В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова
В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.
Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию …
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24 июля 2018, 01:05
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5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре
В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. …
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20 июля 2018, 01:42
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Фото «было – стало»: как отреставрировали здание бывшего коммерческого клуба в Самаре
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18 июня 2018, 04:21
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Бывший «Аквариум» в Самаре отреставрируют к концу года
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5 июня 2018, 07:00