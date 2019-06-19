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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года

«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года

«Дачную амнистию», или упрощённую регистрацию недвижимости на загородных участках, могут продлить ещё на три года. Решение об этом, вероятнее всего, будет принято уже на следующей неделе в Госдуме. Единственным вопросом остается лишь срок. Депутаты настаивают на пролонгации до 2022 года, 
18 июня 2019, 02:09
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов

В июне почти 54 тысячи жителей Самарской области не смогут отправиться отдыхать за границу. В этом праве их ограничили судебные приставы, ведь общий долг неплательщиков перевалил за 21 млрд рублей. Только за один месяц судебные приставы напомнили о наличии задолженности 
18 июня 2019, 09:57
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова

В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, 
11 июня 2019, 02:04
В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел

В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее 
11 июня 2019, 12:33
На первоочередные противоаварийные работы на самарской Фабрике-кухне потратят 232,4 млн рублей

На первоочередные противоаварийные работы на самарской Фабрике-кухне потратят 232,4 млн рублей

В самарской Фабрике-кухне должны провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчика, который выполнит эту задачу, ищет Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Судя по документам с сайта госзакупок, стартовая цена контракта составляет 232,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что в июне этого года начнется 
10 апреля 2019, 05:04
Передача здания самарской Фабрики-кухни Третьяковке запланирована на июнь

Передача здания самарской Фабрики-кухни Третьяковке запланирована на июнь

В июне этого года начнется процесс передачи самарской Фабрики-кухни от Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО  Третьяковской галерее. Об этом сообщил депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 

«Провели очередную рабочую группу Министерства культуры РФ по созданию самарского филиала 
4 апреля 2019, 04:37
Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни

Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни

В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции 
30 января 2019, 12:07
До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни

До конца этого года рабочие закроют тепловой контур Фабрики-кухни в Самаре, об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. 
 
- До конца года весь тепловой контур будет закрыт. 
14 декабря 2018, 12:24
В Самаре сорваны сроки реставрации «Дома с атлантами»

В Самаре сорваны сроки реставрации «Дома с атлантами»

В Самаре разгорается скандал с реставрацией памятника федерального значения — особняка купца Шихобалова, или как его ещё называют — «Дома с атлантами». Как отмечает её заказчик в лице регионального министерства культуры, подрядчик не сообщил о необходимости дополнительных работ и не 
30 октября 2018, 10:17
В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова

В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.

Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию 

24 июля 2018, 01:05
5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. 
20 июля 2018, 01:42
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