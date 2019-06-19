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В блогах: страховка превращается в тыкву
Руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев также в «Фейсбуке» описывает неприятную историю со страховой компанией. «Этот хвост тянется с ноября прошлого года, - рассказывает он. — При вылете в Израиль, конечно,
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18 июня 2019, 10:09
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«Дачную амнистию» в России могут продлить на три года
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18 июня 2019, 02:09
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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В июне 54 тысячи самарцев не смогут улететь за границу из-за долгов
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18 июня 2019, 09:57
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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В Самаре рабочие начали делать ливневую канализацию на проспекте Кирова
В столице 63-го региона началось устройство ливневой канализации на участке проспекта Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста. Протяженность этого отрезка дороги составляет 1,1 километра. Отметим, что проспект Кирова здесь расширят до четырех полос, построят тротуары и сделают освещение, …
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11 июня 2019, 02:04
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В Самарской области эксперты обсуждают развитие сел
В Кинельском районе обсудили комплексное развитие сельских территорий Самарской области. В мероприятии участвовали депутаты, представители региональных министерств, главы муниципальных хозяйств, фермеры. Программа федеральная, стартует в 2020 году, рассчитана до 2025 года. Целевые индикаторы - сохранение доли сельского населения не менее …
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11 июня 2019, 12:33
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На первоочередные противоаварийные работы на самарской Фабрике-кухне потратят 232,4 млн рублей
В самарской Фабрике-кухне должны провести первоочередные противоаварийные работы. Подрядчика, который выполнит эту задачу, ищет Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Судя по документам с сайта госзакупок, стартовая цена контракта составляет 232,4 млн рублей. Ранее сообщалось, что в июне этого года начнется …
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10 апреля 2019, 05:04
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Передача здания самарской Фабрики-кухни Третьяковке запланирована на июнь
В июне этого года начнется процесс передачи самарской Фабрики-кухни от Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Третьяковской галерее. Об этом сообщил депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
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4 апреля 2019, 04:37
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Летом пройдут новые торги по определению подрядчика по реконструкции Фабрики-кухни
В среду, 30 января, Владимир Филипенко, врио руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области рассказал о состоянии Фабрики-кухни. Проект будет корректироваться. В мае запланированы новые торги по определению подрядчика по реконструкции. К работам приступят летом. Первоначальная сумма реконструкции …
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30 января 2019, 12:07
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До конца 2018 года в Самаре закроют тепловой контур Фабрики-кухни
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14 декабря 2018, 12:24
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В Самаре сорваны сроки реставрации «Дома с атлантами»
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30 октября 2018, 10:17
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В Самаре отреставрируют дворец культуры на площади Кирова
В Самаре отреставрируют дворец культуры имени Литвинова на площади Кирова. Сейчас на сайте госзакупок ищут подрядчика, который возьмется за работу. Победитель аукциона получит 9,29 миллиона рублей.
Предполагается, что организация, получившая заказ, должна будет привести в порядок внутренние архитектурные элементы, отремонтирует канализацию …
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24 июля 2018, 01:05
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5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре
В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. …
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20 июля 2018, 01:42
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