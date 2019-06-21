В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков … С 5 июля большегрузам запретят проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области от Сызрани до Зеленовки с 10:00 до 22:00 по местному времени каждую неделю по пятницам и воскресеньям. Речь идет о транспортных средствах общей массой свыше 3,5 тонн