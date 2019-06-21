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Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей
Самарцам стоит запастись головными уборами - синоптики обещают в грядущие выходные аномально жаркую погоду, столбик термометра поднимется до + 33 градусов по Цельсию. Как отметили специалисты Приволжского УГМС, в этот уик-энд сохранится сухая, жаркая погода, обусловленная Азорским антициклоном. В …
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21 июня 2019, 04:16
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»
Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники …
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21 июня 2019, 01:39
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В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков
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7 июня 2019, 04:41
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На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков
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5 июня 2019, 10:02
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Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта
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21 марта 2019, 01:36
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У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5
Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной …
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2 марта 2019, 09:56
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Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев
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15 октября 2018, 12:15
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В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора
В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.
Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и …
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17 января 2018, 02:50
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Новости блогов: опасный светофор на перекрестке улиц Димитрова и Стара-Загоры в Самаре
Анонимный пользователь в группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловался, что на перекрестке улиц Георгия Димитрова и Стара-Загоры установили новые светофоры.
"Хорошие такие, современные. Но почему-то зеленый горит во все стороны - всем машинам и пешеходам одновременно. Неужели так задумано? …
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19 декабря 2014, 09:43
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Жители Самары по-прежнему испытывают трудности при переходе улицы на перекрестке Спортивной и Красноармейской
И вновь в центре внимания необычный светофор, месяц назад установленный на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной. Напомним, регулятор движения загорался зеленым светом для автотранспорта на 113 секунд, для пешеходов же зеленый человечек маячил всего 17 секунд, заставляя перебегать перекресток в …
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24 ноября 2014, 03:08
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