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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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Материалы по теме:

Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей

Синоптики рассказали о погоде в Самаре: 33-градусная жара и никаких дождей

Самарцам стоит запастись головными уборами - синоптики обещают в грядущие выходные аномально жаркую погоду, столбик термометра поднимется до + 33 градусов по Цельсию. Как отметили специалисты Приволжского УГМС, в этот уик-энд сохранится сухая, жаркая погода, обусловленная Азорским антициклоном. В 
21 июня 2019, 04:16
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
21 июня 2019, 02:10
К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники 
21 июня 2019, 01:39
В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

В Самарской области трассу М-5 от Сызрани до Зеленовки закроют от грузовиков

С 5 июля большегрузам запретят проезжать участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области от Сызрани до Зеленовки с 10:00 до 22:00 по местному времени каждую неделю по пятницам и воскресеньям. Речь идет о транспортных средствах общей массой свыше 3,5 тонн 
7 июня 2019, 04:41
На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

На дублере Московского шоссе запретят проезд грузовиков

Из-за многочисленных обращений жителей 8 и 9 кварталов поселка Мехзавод в Самаре региональное министерство транспорта и автомобильных дорог ограничит движение грузовиков на дублере Московского шоссе. Ограничение вводится с 24 июня на участке дороги от дома № 9 в 8-м квартале 
5 июня 2019, 10:02
Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

Трамваи вернутся на Заводское шоссе с 25 марта

С понедельника, 25 марта, травмаи снова поедут по Заводскому шоссе в областной столице. Напомним, что из-за масштабного ремонта травмваи перестали перевозить пассажиров в Юнгородок, маршруты № 2, 3, 12, 19, 21 доезжали до улицы Красных Коммунаров или автостанции «Аврора». Ранее 
21 марта 2019, 01:36
У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

У Сызрани организовано реверсивное движение по федеральной трассе М5

Дорожно-транспортное происшествие на федеральной трассе М5 Урал блокировало движение в районе Сызрани. Большегруз встал поперек дороги.
 
Сообщается, что ДТП случилось около 16.00. Водитель МАЗа, судя по всему не справился с управлением из-за резкого ухудшения погодных условий. Фуру занесло, кабиной 
2 марта 2019, 09:56
Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев

Новый светофор у гостиницы «Моя» должен появиться в течение двух месяцев

Пешеходный светофор на Московском шоссе в районе гостиницы «Моя» смонтируют в течение двух месяцев. На нем будет установлена специальная кнопка, которая позволит сделать переход дороги более организованным.

Интервал ожидания для пешеходов и автомобилистов придётся согласовывать с ГИБДД. Это будет 
15 октября 2018, 12:15
В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.

Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и 
17 января 2018, 02:50
Новости блогов: опасный светофор на перекрестке улиц Димитрова и Стара-Загоры в Самаре

Новости блогов: опасный светофор на перекрестке улиц Димитрова и Стара-Загоры в Самаре

Анонимный пользователь в группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловался, что на перекрестке улиц Георгия Димитрова и Стара-Загоры установили новые светофоры.

"Хорошие такие, современные. Но почему-то зеленый горит во все стороны - всем машинам и пешеходам одновременно. Неужели так задумано? 
19 декабря 2014, 09:43
Жители Самары по-прежнему испытывают трудности при переходе улицы на перекрестке Спортивной и Красноармейской

Жители Самары по-прежнему испытывают трудности при переходе улицы на перекрестке Спортивной и Красноармейской

И вновь в центре внимания необычный светофор, месяц назад установленный  на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.  Напомним,  регулятор движения загорался зеленым светом для автотранспорта на 113 секунд,  для пешеходов же зеленый человечек маячил всего 17 секунд, заставляя перебегать перекресток  в 

24 ноября 2014, 03:08
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