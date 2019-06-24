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В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети
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24 июня 2019, 09:03
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Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра
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24 июня 2019, 05:33
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В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе
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24 июня 2019, 05:14
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В Самаре снова открылся Ботанический сад
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24 июня 2019, 04:57
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В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома
В столице 63-го региона планируют снести несколько непригодных для использования зданий. Департамент управления имуществом объявил три конкурса на демонтаж аварийных и неиспользуемых строений. Судя по данным сайта госзакупок, один из контрактов касается демонтажа бывшего стационара для больных туберкулезом «Городской больницы …
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24 июня 2019, 10:22
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Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство
Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также …
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21 июня 2019, 11:15
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С 1 июля в Самаре вырастет плата за воду и канализацию
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21 июня 2019, 08:46
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Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города
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20 июня 2019, 02:45
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В Тольятти запретят торговать алкоголем в день выпускного
Совсем скоро в школах Самарской области пройдут выпускные, и, чтобы праздник не был омрачен какими-то происшествия или скандалами, власти ввели запрет на продажу спиртного в Тольятти и пяти районах. В пятницу, 21 июня, в Автограде с 08:00 до 23:00 …
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20 июня 2019, 10:08
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Эксперты: самое время покупать евро
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19 июня 2019, 10:23
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В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли
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19 июня 2019, 10:16
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Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?
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14 июня 2019, 06:15
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Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов
После 1 июля текущего года региональные власти обяжут обнародовать информацию о том, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия счетов эскроу, заявили в Минстрое России. Перечень проектов жилищного строительства, которые реализуются по старым правилам, власти субъектов должны размещать в …
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8 апреля 2019, 07:46
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Льготную ипотеку можно будет получить и на вторичное жилье. Как это отразится на рынке недвижимости?
Семьям с детьми вскоре могут позволить покупать квартиры по льготной ипотеке со ставкой 6 % годовых на рынке вторичного жилья. Такое предложение сейчас обсуждается на федеральном уровне. Его необходимость объясняется расширением возможностей для приобретения квадратных метров. Отметим, льготная ипотека для …
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29 марта 2019, 05:17
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Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?
Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. …
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21 марта 2019, 07:52
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Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?
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1 сентября 2017, 11:36
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Европейские центробанки пытаются расшевелить экономики
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5 июля 2013, 10:05
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