Европейские центробанки пытаются расшевелить экономики Вчера ЕЦБ и Банк Англии не просто оставили процентные ставки без изменения – 0,5%, но предупредили, что долго не будут их повышать. А председатель ЕЦБ Марио Драги к тому же пригрозил банкирам отрицательным процентом по депозитам, сообщают "Ведомости". Представители ЕЦБ неоднократно …