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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области выпускника удалили с ЕГЭ за тест, выложенный в соцсети

В Самарской области подвели итоги Единых госэзаменов. Основной этап сдачи завершен. Сейчас, в резервные дни, испытание проходят те, кто не пришел в срок по уважительной причине, прервавшие сдачу из-за плохого самочувствия, а также те, кто закончил школу в предыдущие годы, 
24 июня 2019, 09:03
Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Переправа в Сызрани возобновит работу уже завтра

Уже во вторник, 25 июня, снова заработает паромная переправа между левым и правым берегами Волги у Сызрани. Паром курсирует между Сызранью и Бестужевкой с 26 апреля, но по техническим причинам суда несколько дней не ходили. С началом этого сезона паром 
24 июня 2019, 05:33
В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В Самаре из-за ремонта водовода перекроют часть Московского шоссе

В понедельник вечером, 24 июня будет ограничено движение транспорта на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры на 2 и 3 полосе по направлению в город. В этом районе будут проводиться аварийные работы на водоводе. Ограничение будет действовать с 22:00 до 
24 июня 2019, 05:14
В Самаре снова открылся Ботанический сад

В Самаре снова открылся Ботанический сад

В понедельник, 24 июня, в столице 63-го региона открылся для посетителей после масштабной реконструкции старейший на Волге Ботанический сад. По словам его директора Светланы Розно, он заработал в пробном режиме. Ремонтные работы все еще продолжаются. Озвучен и самый важный вопрос 
24 июня 2019, 04:57
В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома

В Самаре снесут бывший тубдиспансер на Советской Армии и три расселенных дома

В столице 63-го региона планируют снести несколько непригодных для использования зданий. Департамент управления имуществом объявил три конкурса на демонтаж аварийных и неиспользуемых строений. Судя по данным сайта госзакупок, один из контрактов касается демонтажа бывшего стационара для больных туберкулезом «Городской больницы 
24 июня 2019, 10:22
Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Паломников узаконят: Госдума внесла изменения в законодательство

Статус паломника узаконят, а религиозные организации займутся паломническими поездками вместо турфирм. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Документ предполагает, что паломниками будут считаться граждане, отправившиеся в путешествие с целью посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, а также 
21 июня 2019, 11:15
С 1 июля в Самаре вырастет плата за воду и канализацию

С 1 июля в Самаре вырастет плата за воду и канализацию

С 1 июля в столице 63-го региона изменится плата за холодную воду и водоотведение (канализацию). По приказу регионального департамента ценового и тарифного регулирования от 18 июня, с 1 июля до того же числа 2020 года местным жителям придется платить за 
21 июня 2019, 08:46
Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Тольяттинцам перечислят по 10 000 рублей за рождение детей в День города

Родители малышей, которые родились в Автограде сегодня, 20 июня, получат пособие. Каждой семье полагается выплата в 10 000 рублей в честь появления на свет в День исторического рождения Тольятти. Как сообщили в мэрии, если у местных жителей в семье прибавилось 
20 июня 2019, 02:45
В Тольятти запретят торговать алкоголем в день выпускного

В Тольятти запретят торговать алкоголем в день выпускного

Совсем скоро в школах Самарской области пройдут выпускные, и, чтобы праздник не был омрачен какими-то происшествия или скандалами, власти ввели запрет на продажу спиртного в Тольятти и пяти районах. В пятницу, 21 июня, в Автограде с 08:00 до 23:00 
20 июня 2019, 10:08
Эксперты: самое время покупать евро

Эксперты: самое время покупать евро

На финансовом рынке, похоже, наступил идеальный момент для покупки евро. Впервые за последний месяц курс этой валюты опустился ниже 72 рублей. Аналогичная ситуация была 23 мая. При этом финансовые аналитики отмечают, что восстановление произойдет не раньше, чем через месяц. 
 
Отдыхать в 
19 июня 2019, 10:23
В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на «вторичку» в Самарской области выросли

В мае цены на вторичное жилье в Самарской области выросли в среднем на 0,71 % или 337 рублей за квадратный метр. Специалисты СОФЖИ проанализировали более 16,5 тыс. предложений о продаже, опубликованные в открытом доступе. Чаще всего ищут покупателей для квартир 
19 июня 2019, 10:16
Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Центробанк начал снижать ключевую ставку: как это скажется на ипотечных займах?

Совет директоров Центробанка понизил ключевую ставку на 0,25 % - до 7,5 %. Это произошло впервые с марта прошлого года. До этого в 2018 ЦБ поднимал этот показатель дважды. В сентябре и декабре - тоже на 0,25 %. И оба 
14 июня 2019, 06:15
Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов

Чиновники будут сообщать, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия эскроу-счетов

После 1 июля текущего года региональные власти обяжут обнародовать информацию о том, в каких новостройках застройщики продают квартиры без открытия счетов эскроу, заявили в Минстрое России. Перечень проектов жилищного строительства, которые реализуются по старым правилам, власти субъектов должны размещать в 
8 апреля 2019, 07:46
Льготную ипотеку можно будет получить и на вторичное жилье. Как это отразится на рынке недвижимости?

Льготную ипотеку можно будет получить и на вторичное жилье. Как это отразится на рынке недвижимости?

Семьям с детьми вскоре могут позволить покупать квартиры по льготной ипотеке со ставкой 6 % годовых на рынке вторичного жилья. Такое предложение сейчас обсуждается на федеральном уровне. Его необходимость объясняется расширением возможностей для приобретения квадратных метров. Отметим, льготная ипотека для 
29 марта 2019, 05:17
Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Кто сможет рассчитывать на мораторий по ипотеке?

Жизнь тех, кто платит ипотеку, похоже, станет легче. Депутаты Государственной думы в этот четверг приняли в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Он позволяет заемщикам уменьшить или отсрочить платежи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств. Максимально — на 6 месяцев. 
21 марта 2019, 07:52
Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?

Игры на процентных ставках: кто скупает облигации федерального займа?

Почти треть всех облигаций федерального займа принадлежит иностранным инвесторам. Эксперты связывают это с таким явлением, как carry trade. Эта стратегия позволяет получать прибыль за счет разницы в процентных ставках в разных государствах. Например, инвестор берет в кредит определенную сумму в 
1 сентября 2017, 11:36
Европейские центробанки пытаются расшевелить экономики

Европейские центробанки пытаются расшевелить экономики

Вчера ЕЦБ и Банк Англии не просто оставили процентные ставки без изменения – 0,5%, но предупредили, что долго не будут их повышать. А председатель ЕЦБ Марио Драги к тому же пригрозил банкирам отрицательным процентом по депозитам, сообщают "Ведомости".

Представители ЕЦБ неоднократно 

5 июля 2013, 10:05
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