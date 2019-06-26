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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин

В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая 
26 июня 2019, 04:52
В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В столице 63-го региона разберутся с парковкой, расположенной на улице Аэродромной. Накануне, 25 июня, инициативная группа жителей домов № 44,46 и 48 пришла на прием к главе Самары Елене Лапушкиной. Самарцы рассказали, по соседству с их многоэтажками находится автостоянка, которая 
26 июня 2019, 04:35
В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца

Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка 
26 июня 2019, 01:53
У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки

У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки

Сотрудники регионального Управления ФСБ «навестили» 55-летнего жителя Тольятти. У правоохранителей была информация, что у себя дома мужчина хранил настоящий арсенал, в том числе огнестрельное оружие. Как оказалось, сведения оказались правдой. У жителя автомобильной столицы изъяли автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет 
26 июня 2019, 12:54
Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли 
25 июня 2019, 08:21
Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

Фуры загорелись под Сызранью после ДТП

В воскресенье, 23 июня, на трассе под Сызранью зафиксировали серьезное ДТП. В 20:26 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что на 885-м километре автодороги М-5 «Урал» в районе населенного пункта Варламово в Сызранском районе столкнулись два 
24 июня 2019, 08:26
Под Шигонами сгорела турбаза «Лесная сказка»»: владельцы не исключают поджог

Под Шигонами сгорела турбаза «Лесная сказка»»: владельцы не исключают поджог

В ночь с субботы на воскресенье, с 22 на 23 июня, в селе Шигоны сгорел гостевой комплекс «Лесная сказка». Сообщение о пожаре поступило в 21:54. По информации ГУ МЧС по Самарской области, к прибытию на место чрезвычайного происшествия первых пожарных 
23 июня 2019, 07:00
Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома

В ночь на пятницу, 21 июня, в центре областной столицы произошел пожар — там тушили отселенный дом. Сигнал о возгорании поступил в 23:21. В двухэтажном доме № 57 по улице Вилоновской горела крыша на площади 100 кв.м. Как сообщили в 
21 июня 2019, 10:16
В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро

В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро

В ночь на вторник, 11 июня, в Автограде произошел серьезный пожар. Сигнал о возгорании на улице Чапаева в Центральном районе поступил в 01:12. В двухэтажном деревянном здании пламя полыхало на 375 кв. м. В 01:22 был объявлен повышенный ранг вызова 
11 июня 2019, 10:59
В Самаре в пожаре на Ленинской погиб 77-летний пенсионер

В Самаре в пожаре на Ленинской погиб 77-летний пенсионер

В понедельник, 20 мая, произошел пожар в историческом центре Самары. На улице Ленинской горел частный дом на площади 80 кв.м. Сигнал о возгорании поступил дежурному оперативной службы в 10:15, на место событий выехали 23 человека, которые использовали 6 единиц техники. 
20 мая 2019, 02:38
В Самаре отметят 370 лет пожарной охране России

В Самаре отметят 370 лет пожарной охране России

Во вторник, 30 апреля, пожарной охране России исполняется 370 лет. Традиционно в этот день начальник Главного управления МЧС России по Самарской области и председатель Совета ветеранов поздравляют действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником, выражают благодарность за многолетнюю 
29 апреля 2019, 09:03
В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека

В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека

В ночь на среду, 10 апреля, в Красноглинском районе Самары произошел пожар. На улице Выгонной в поселке Управленческий горел частный одноэтажный дом на площади 100 кв.м. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 03:51. На место событий выехали 27 человек, которые 
10 апреля 2019, 08:24
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