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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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Новым председателем областного Арбитражного суда стал Сергей Каплин
В Самарской области назначен новый председатель Арбитражного суда, им стал Сергей Каплин. В указе президента России от 19 июня говорится, что он будет занимать этот пост в течение шести лет. Напомним, в конце февраля его кандидатуру согласовала Высшая …
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26 июня 2019, 04:52
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В Самаре уберут парковку на Аэродромной
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26 июня 2019, 04:35
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В США мальчик случайно застрелил брата-близнеца
Беспечность родителей привела к трагедии в США. Все произошло в понедельник в городе Сан-Бернардино. Двое братьев-близнецов остались дома одни. В какой-то момент в руках одного из мальчиков оказалось заряженное ружье, принадлежащее родителям. Почему оружие хранилось в открытом доступе, неизвестно. Парнишка …
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26 июня 2019, 01:53
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У тольяттинца нашли «калаш» и часть тротиловой шашки
Сотрудники регионального Управления ФСБ «навестили» 55-летнего жителя Тольятти. У правоохранителей была информация, что у себя дома мужчина хранил настоящий арсенал, в том числе огнестрельное оружие. Как оказалось, сведения оказались правдой. У жителя автомобильной столицы изъяли автомат Калашникова АК-47, травматический пистолет …
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26 июня 2019, 12:54
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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде произошла 24 июня. В 13:20 стало известно, что спасатели извлекли …
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25 июня 2019, 08:21
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Фуры загорелись под Сызранью после ДТП
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24 июня 2019, 08:26
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Под Шигонами сгорела турбаза «Лесная сказка»»: владельцы не исключают поджог
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23 июня 2019, 07:00
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Ночью в центре Самары горела крыша отселенного дома
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21 июня 2019, 10:16
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В Тольятти 43 человека тушили горящее похоронное бюро
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11 июня 2019, 10:59
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В Самаре в пожаре на Ленинской погиб 77-летний пенсионер
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20 мая 2019, 02:38
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В Самаре отметят 370 лет пожарной охране России
Во вторник, 30 апреля, пожарной охране России исполняется 370 лет. Традиционно в этот день начальник Главного управления МЧС России по Самарской области и председатель Совета ветеранов поздравляют действующих сотрудников и ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником, выражают благодарность за многолетнюю …
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29 апреля 2019, 09:03
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В Самаре в ночном пожаре на Управе погибли два человека
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10 апреля 2019, 08:24
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