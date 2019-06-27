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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса
В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них …
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27 июня 2019, 12:44
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Жители Сызрани массово жалуются на запах газа
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27 июня 2019, 12:16
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В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования
Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост …
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27 июня 2019, 11:21
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Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика
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27 июня 2019, 11:19
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Россияне стали покупать меньше витаминов
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27 июня 2019, 11:03
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В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля
Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний …
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27 июня 2019, 10:52
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Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках
Жители Самары обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну - они просят парламентария разобраться, насколько законно увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте. Они считают, что тариф и так сильно завышен, и подозревают в грядущем повышении картельный сговор. Напомним, что во вторник …
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26 июня 2019, 08:48
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В Самаре подорожает проезд в маршрутках
Уже в следующем месяце самарцам придется подготовиться к дополнительным тратам - проезд с 1 июля в маршрутках подорожает. За поездку в один конец придется отдавать по 35 рублей, то есть на 5 рублей больше, чем сейчас. Информацию подтвердили представители …
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25 июня 2019, 02:21
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Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным
Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, …
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17 мая 2019, 11:59
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В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб
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16 мая 2019, 09:47
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Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?
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3 апреля 2019, 07:49
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Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами
В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они …
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3 апреля 2019, 10:38
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В Самарской области плату за вывоз мусора летом повышать не планируют
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2 апреля 2019, 11:36
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Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку
Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах …
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14 марта 2019, 12:34
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В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку
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19 февраля 2019, 01:27
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«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет
В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.
По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового …
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14 февраля 2019, 10:13
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Сызранцы попросили «показать лицо» Деда Мороза, которому пели пассажиры маршрутки
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3 января 2019, 04:30
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Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре
В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной …
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15 июля 2018, 09:04
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«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц
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24 октября 2017, 04:38
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Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней …
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17 марта 2017, 12:56
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Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников
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1 февраля 2017, 01:47
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В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%
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26 декабря 2016, 05:15
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В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро
На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут …
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5 марта 2016, 05:15
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