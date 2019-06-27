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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В Тольятти за один вечер выгорело 19 га леса

В четверг, 27 июня, стали известны подробности лесных пожаров, которые тушили в Автограде накануне. Напомним, в 16:08 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области сообщили о двух возгораниях в 14 квартале Тольяттинского городского лесничества. Одно из них 
27 июня 2019, 12:44
Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

Жители Сызрани массово жалуются на запах газа

В четверг, 27 июня, шквал звонков обрушился на телефон дежурных служб оперативного реагирования Сызрани. Только за 8 минут зафиксировали 40 обращений. Жители юго-западного района города жалуются на сильный запах газа. Как рассказал очевидец, проживающий в доме № 54 по проспекту 
27 июня 2019, 12:16
В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

В России вырос индекс потребительских цен на услуги высшего образования

Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае текущего года в сравнении с аналогичным показателем мая 2018-го вырос на 15%, говорится в ежемесячном докладе Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», на который обратило внимание издание «Известия». Рост 
27 июня 2019, 11:21
Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью мародеры растащили пиво из сгоревшего грузовика

Под Сызранью ведутся работы на месте крупной аварии. В четверг, 27 июня, с четырех утра кран помогает убирать сгоревшие грузовики. Напомним, столкновение произошло вечером 23 июня между поворотом на Варламово и «ульяновским» перекрестком. Водители большегрузов выжили в ДТП, но машины 
27 июня 2019, 11:19
Россияне стали покупать меньше витаминов

Россияне стали покупать меньше витаминов

В последнее время россияне стали реже покупать витамины. По данным экспертов, это связано с ростом цен на добавки. Все это может негативно сказаться на здоровье жителей страны, так как они испытывают недостаток необходимых элементов в организме. По словам медиков, наиболее 
27 июня 2019, 11:03
В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

В Самаре объявлен в розыск лысый уроженец Екатеринбурга, который ранил приятеля

Полицейские разыскивают в столице 63-го региона 29-летнего уроженца Екатеринбурга Дмитрия Ведерникова. Сейчас его подозревают в нападении на мужчину в Самаре. Силовики рассказали, что инцидент произошел 17 июня в квартире дома по улице Челюскинцев в Октябрьском районе. Серьезные травмы получил 36-летний 
27 июня 2019, 10:52
Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках

Самарцы просят проверить законность повышения проезда в маршрутках

Жители Самары обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну - они просят парламентария разобраться, насколько законно увеличение стоимости проезда в коммерческом транспорте. Они считают, что тариф и так сильно завышен, и подозревают в грядущем повышении картельный сговор. Напомним, что во вторник 
26 июня 2019, 08:48
В Самаре подорожает проезд в маршрутках

В Самаре подорожает проезд в маршрутках

Уже в следующем месяце самарцам придется подготовиться к дополнительным тратам - проезд с 1 июля в маршрутках подорожает. За поездку в один конец придется отдавать по 35 рублей, то есть на 5 рублей больше, чем сейчас. Информацию подтвердили представители 
25 июня 2019, 02:21
Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, 
17 мая 2019, 11:59
В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб

В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб

В среду, 15 мая, в столице 63-го региона произошла авария с участием пассажирского транспорта. По словам очевидцев, на пересечении улиц Авроры и Промышленности маршрутный автобус по неизвестной причине съехал с дороги, снес ограждения и врезался в столб. 

- «Маршрутка» полностью 
16 мая 2019, 09:47
Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?

Страсти по мусору. Смогут ли договориться участники рынка обращения с твердыми коммунальными отходами?

9800 рейсов в месяц - именно столько раз машины регионального оператора вывозят на полигоны твердые коммунальные отходы, собранные с жителей и предприятий региона. Еще в конце прошлого года это число было в три раза меньше. По многим полигонам - увеличение 
3 апреля 2019, 07:49
Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

Видео: в Самаре 15 троллейбусов оснастят валидаторами и турникетами

В депо «Трамвайно-троллейбусного управления» Самары завершается монтаж оборудования для запуска в пилотном режиме бескондукторной системы оплаты проезда. Турникеты уже установлены, в салонах троллейбусов размещают валидаторы. Работать они начнут с 6 апреля на всех 15 троллейбусах маршрута №6. Напомним, что они 
3 апреля 2019, 10:38
В Самарской области плату за вывоз мусора летом повышать не планируют

В Самарской области плату за вывоз мусора летом повышать не планируют

Стало известно, что с 1 июля в Самарской области не будут пересматривать тариф на вывоз мусора. Согласно подписанному приказу, плата за услугу регионального оператора по обращению с коммунальными отходами «Экостройресурс» для населения в течение всего года будет оставаться на уровне 
2 апреля 2019, 11:36
Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Глава департамента транспорта считает, что самарцы не доплачивают рубль за поездку

Жители областной столицы не доплачивают за свой проезд в общественном транспорте - автобусах, троллейбусах и трамваях один рубль. Об этом заявил руководитель самарского департамента транспорта Сергей Маркин. По его словам, на сегодняшний день себестоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах 
14 марта 2019, 12:34
В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре продлили время работы маршрутки № 229, идущей в Зубчаниновку

В Самаре будет продлено время работы автобусного маршрута № 229, который курсирует от улицы Транзитной в Зубчаниновке до Центрального автовокзала. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, последний автобус будет уходить в Зубчаниновку с площади Кирова в 22:20. 

- В настоящее 
19 февраля 2019, 01:27
«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

«ЭкоСтройРесурс»: Мусорного перерасчета в Самаре не будет

В законодательстве России не прописана процедура перерасчета сумм в случае отсутствия жильцов в какой-либо период времени, сообщает компания "ЭкоСтройРесурс", региональный оператор по обращению с ТКО.

По этому вопросу регоператор обращался с запросами в региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в департамент ценового 

14 февраля 2019, 10:13
Сызранцы попросили «показать лицо» Деда Мороза, которому пели пассажиры маршрутки

Сызранцы попросили «показать лицо» Деда Мороза, которому пели пассажиры маршрутки

Водитель Володя по собственному желанию надел шапку и бороду из костюма сказочного персонажа и пошел так на работу. Мужчина угощал детей чупа-чупсами и общался с пассажирами так весело, что некоторые пели в автобусе и делали селфи. Новость о необычном водителе, 
3 января 2019, 04:30
Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре

Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре

В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной 
15 июля 2018, 09:04
«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

«Самарские лебеди могут погибнуть»: начался сбор подписей в защиту птиц

В Сети опубликована петиция в защиту лебедей из парка имени 50-летия Октября (парк Металлургов), где сейчас идет реконструкция. «Самарские лебеди могут погибнуть от холода!» - пишет автор петиции. По его словам, во время ремонта парка был разобран лебяжий домик на 

24 октября 2017, 04:38
Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом

Жители Новокуйбышевска просят прекратить травить их газом. Горожане опубликовали в интернете петицию с просьбой обратить внимание на неблагоприятную экологическую обстановку в этом городе. "Остановите беспредел! Мы жители Новокуйбышевска, а не узники концлагеря Освенцим!" - обращаются авторы к президенту России. Последней 

17 марта 2017, 12:56
Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

С 1 февраля льготники Самарской области смогут совершать не более 50 поездок в месяц по социальным картам. Решение регионального правительства вызвало волну недовольства в социальных сетях. Петицию против отмены в губернии безлимитных проездных на сайте change.org подписали уже более 1500 

1 февраля 2017, 01:47
В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

В Самаре тариф на теплоэнергию вырастет на 4,3%

Компания «Т Плюс Самара» в 2017 году увеличит тарифы на максимально допустимый уровень. Правительство России утвердило индекс роста стоимости услуг ЖКХ для Самарской области на отметке 4,3% - именно на эту величину и поднимет цены «Т Плюс».

Впрочем, пресс-служба предприятия акцентирует 

26 декабря 2016, 05:15
В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

В блогах: в Самаре начали собирать подписи для строительства надземного метро

На портале change.org появился список городов, где в будущем может появиться надземное метро. Автор называет эту идею «Новым метро России». Проезд в нем житель Санкт-Петербурга Ринат Бичурин хочет сделать бесплатным. «Надземка» будет окупаться за счет того, что доходы будут 
5 марта 2016, 05:15
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