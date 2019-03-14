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Материалы по теме:

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево

В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимках, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот 
14 марта 2019, 01:29
Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта

Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта

Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
 
По мнению представителей Центробанка, бизнес-модель «РТС-Банка» 
14 марта 2019, 12:11
Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев

Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. 
14 марта 2019, 11:40
В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах

Власти Тольятти решили брать с родителей, дети которых посещают сады, плату только за те дни, когда ребенок действительно находился в образовательном учреждении. Напомним, что ранее в муниципальных садах плату за питание ребенка начисляли в зависимости от количества дней, проведенных в 
14 марта 2019, 11:21
Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве

В России могут ввести федеральные льготы для бизнесменов, которые активно привлекают к работе инвалидов, сирот, бывших заключенных, беженцев и ряд других категорий граждан, находящихся в непростой жизненной ситуации. Соответствующий закон уже в этом году примет Госдума, пока документ одобрен в 
14 марта 2019, 10:53
В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?

Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают 
13 марта 2019, 07:57
В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов

Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.

Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и 
4 марта 2019, 08:25
В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16

Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства. 
 
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного 
7 февраля 2019, 11:06
Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами

Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами

С 1 января в общественном транспорте Самары заработала система оплаты проезда с помощью банковских карт. Запуск не обошелся без накладок. Многие пассажиры начали жаловаться в соцсетях на то, что терминалы при попытке воспользоваться «пластиком» срабатывают не всегда. В организации-операторе «Транспортная 

9 января 2019, 03:24

"30 рубликов к оплате!": В Самаре выросла стоимость проезда в маршрутках

Сегодня, 1 января, в областном центре вступили в силу новые тарифы на проезд в коммерческом транспорте. Однако не все горожане оказались к этому готовы.
 
«С добрым утром! Сел в маршрутку, а водитель говорит, что билеты подорожали. Вместо 25 рублей 

1 января 2019, 04:01
В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре утвердили новые цены на проезд в муниципальном общественном транспорте, постановление было подписано сегодня в городской администрации. Тарифы изменятся с 1 января следующего года. Билет в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется теперь в 28 рублей. Стоимость безлимитной единой 

18 декабря 2018, 03:16
В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей

В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей

В следующие два года в Самаре направят почти 600 млн рублей на закупку автобусов. Соответствующую поправку в программу развития пассажирского транспорта внесла мэрия города. Согласно документу, в 2019 году на оплату 43 ЛиАЗов, взятых в лизинг, потратят 297 млн рублей, 
23 октября 2018, 08:31
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Старший вице-президент Сбербанка по IT-технологиям Никита Волков заявил, что уже к 2018 году россияне откажется от использования пластиковых карт. Он считает, что уже в скором времени начнется революция в области совершений платежей.
Волков поделился своим мнением во время международного хакатона 

2 августа 2016, 06:12
В блогах: Дептранс следит за тобой

В блогах: Дептранс следит за тобой

Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека 
12 октября 2015, 09:28
В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет

В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет

При городском департаменте транспорта начнет работу общественный совет. В настоящее время идет формирование его состава. Приглашены эксперты и ветераны транспортной отрасли, а также активные жители Самары. Они будут принимать участие в решении вопросов, связанных с работой городского общественного транспорта. Планировать 
5 октября 2015, 02:16
Сбербанк и Mail.ru создали сервис оплаты покупок с помощью соцсетей

Сбербанк и Mail.ru создали сервис оплаты покупок с помощью соцсетей

Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о запуске нового сервиса, который позволяет оплачивать покупки через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
 
Благодаря сервису можно будет расплачиваться в интернет-магазинах, которые подключены к Сбербанку. Пользователь может зарегистрироваться в соцсетях, после чего ему станет доступна 
2 сентября 2015, 03:55
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