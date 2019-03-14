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В Самаре после ДТП с иномаркой «четырнадцатая» врезалась в дерево
В четверг, 14 марта, произошла серьезная авария в областной столице. В районе дома № 152 по улице Арцыбушевской столкнулись Volkswagen и вазовская «четырнадцатая». Судя по фотоснимках, опубликованным очевидцами в соцсетях, иномарка после удара осталась на проезжей части, а вот …
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14 марта 2019, 01:29
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Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
Банк России отозвал лицензию у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений, который является участником системы страхования вкладов. Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России.
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14 марта 2019, 12:11
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Самарский «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев
Стало известно, что ПАО «Кузнецов» возглавил Алексей Соболев, до этого занимавший пост заместителя директора, директора по экономике и финансам КБ «Сатурн». Накануне глава Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Артюхов представил его коллективу предприятия. Предшественник господина Соболева Сергей Павлинич пошел на повышение. …
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14 марта 2019, 11:40
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В Тольятти пересмотрели плату за содержание детей в садах
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14 марта 2019, 11:21
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Каких изменений ждать инвалидам от закона о социальном предпринимательстве
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14 марта 2019, 10:53
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В блогах: Сколько медсестры получают в Тольятти?
Огромный резонанс сегодня в самарских соцсетях вызвал выложенный в паблике "Типичный Тольятти" скан расчетного листа медсестры одной из больниц Автограда. Сотрудница травматолого-ортопедического отделения получила за февраль всего немногим более 9 тысяч рублей. "По телевизору мы слышим, что медсёстры получают …
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13 марта 2019, 07:57
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В Самаре купят 18 турникетов для трамваев, где не будет кондукторов
Стало известно, что Трамвайно-троллейбусное управление Самары планирует закупить 18 турникетов в общественный транспорт. Речь идет о трамваях, в которых не будут работать кондукторы.
Напомним, эта практика стала недавно широко внедряться в областной столице. Например, пассажирам троллейбусов № 16 и …
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4 марта 2019, 08:25
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В Самаре убрали кондукторов в троллейбусах № 16
Самарцев предупредили о нововведении в общественном транспорте. В троллейбусах № 16, следующих от 6-го причала до Губернского рынка, исчезли кондукторы, оплачивать проезд нужно непосредственно водителю транспортного средства.
- Водитель обилечивает пассажиров при выходе из салона, - рассказали представители Трамвайно-троллейбусного …
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7 февраля 2019, 11:06
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Самарцам объяснили, как правильно оплачивать проезд в транспорте банковскими картами
С 1 января в общественном транспорте Самары заработала система оплаты проезда с помощью банковских карт. Запуск не обошелся без накладок. Многие пассажиры начали жаловаться в соцсетях на то, что терминалы при попытке воспользоваться «пластиком» срабатывают не всегда. В организации-операторе «Транспортная …
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9 января 2019, 03:24
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"30 рубликов к оплате!": В Самаре выросла стоимость проезда в маршрутках
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1 января 2019, 04:01
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В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января
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18 декабря 2018, 03:16
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В Самаре закупят автобусы на 600 млн рублей
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23 октября 2018, 08:31
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С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах
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27 июля 2017, 12:05
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Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году
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2 августа 2016, 06:12
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В блогах: Дептранс следит за тобой
Блогеру Андрею Седогину не понравилось нововведение самарского гордепартамента транспорта, которое позволяет "счастливым обладателям транспортных карт просмотреть историю поездок и платежей по ним". "Я считаю, что это вмешательство в частную жизнь пассажиров. При большом желании узнать номер карты любого человека …
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12 октября 2015, 09:28
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В Самаре при департаменте транспорта создадут общественный совет
При городском департаменте транспорта начнет работу общественный совет. В настоящее время идет формирование его состава. Приглашены эксперты и ветераны транспортной отрасли, а также активные жители Самары. Они будут принимать участие в решении вопросов, связанных с работой городского общественного транспорта. Планировать …
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5 октября 2015, 02:16
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Сбербанк и Mail.ru создали сервис оплаты покупок с помощью соцсетей
Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о запуске нового сервиса, который позволяет оплачивать покупки через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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2 сентября 2015, 03:55
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