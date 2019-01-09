С 1 января в общественном транспорте Самары заработала система оплаты проезда с помощью банковских карт. Запуск не обошелся без накладок. Многие пассажиры начали жаловаться в соцсетях на то, что терминалы при попытке воспользоваться «пластиком» срабатывают не всегда. В организации-операторе «Транспортная карта» пояснили, что сбои происходили из-за обновления программного обеспечения. Сейчас все функционирует штатно.
Кроме того, самарцам рассказали, как производить бесконтактную оплату правильно. Для этого надо поднести карту к окну терминала и держать ее там 2-3 секунды, пока идет печать чека. Кроме того, платежные аппараты совместимы со смартфонами, которые поддерживают технологию NFC.
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