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Материалы по теме:

"30 рубликов к оплате!": В Самаре выросла стоимость проезда в маршрутках

Сегодня, 1 января, в областном центре вступили в силу новые тарифы на проезд в коммерческом транспорте. Однако не все горожане оказались к этому готовы.
 
«С добрым утром! Сел в маршрутку, а водитель говорит, что билеты подорожали. Вместо 25 рублей 

1 января 2019, 04:01
В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января

В Самаре утвердили новые цены на проезд в муниципальном общественном транспорте, постановление было подписано сегодня в городской администрации. Тарифы изменятся с 1 января следующего года. Билет в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется теперь в 28 рублей. Стоимость безлимитной единой 

18 декабря 2018, 03:16
Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Число посадочных мест на маршрутах, обслуживающих Красноглинский район, увеличилось в 2,5 раза

Городские власти озвучили результаты мониторинга работы общественного транспорта в Красноглинском районе. Напомним, что во втором полугодии мониторинг проводился трижды, в том числе с 22 по 29 ноября, в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00. По направлению в город - с 
7 декабря 2018, 01:09
В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В общественном транспорте Самары хотят отказаться от приема наличных денег

В Самарском общественном транспорте могут полностью отказаться от использования наличных денег при оплате проезда. Об этом в своем Твиттере написал первый вице-мэр города Александр Карпушкин.

«В 2019 году - любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета 

3 декабря 2018, 01:20
В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

В Самаре с 1 января могут вырасти цены за проезд

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте в областной столице обсуждалось на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений при мэрии. По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, это вынужденная мера. Чиновник напомнил, что последний раз цены на проезд «подскочили» в 
23 ноября 2018, 03:29
В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В общественном транспорте может появиться система распознавания лиц

В крупнейших городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц, заявили в Минстрое. Приложение сначала появится в общественном транспорте для автоматической оплаты проезда. Алгоритм распознавания будет работать так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознаёт и списывает с 

25 сентября 2018, 12:30
«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

«Ладу Ларгус» зажало между трамваем и маршруткой в Самаре

ДТП с участием общественного транспорта произошло 10 июля в Самаре. На пересечении улиц Галактионовской и Венцека столкнулись трамвай, маршрутный микроавтобус «Пежо» и «Лада Ларгус». Об инциденте сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара».

Судя по всему, водитель легковушки попытался 
10 июля 2018, 02:57
С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

С 1 августа обнуляется плата за Wi-Fi в малых населенных пунктах

«Ростелеком» принял решение с 1 августа отменить плату за пользование высокоскоростным интернетом через точки в Wi-Fi в тех населенных пунктах, где количество жителей находится в отметке от 250 до 500 человек.

Как пояснил глава компании Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром 

27 июля 2017, 12:05
Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Сбербанк прогнозирует отказ от пластиковых карт в России к 2018 году

Старший вице-президент Сбербанка по IT-технологиям Никита Волков заявил, что уже к 2018 году россияне откажется от использования пластиковых карт. Он считает, что уже в скором времени начнется революция в области совершений платежей.
Волков поделился своим мнением во время международного хакатона 

2 августа 2016, 06:12
Сбербанк и Mail.ru создали сервис оплаты покупок с помощью соцсетей

Сбербанк и Mail.ru создали сервис оплаты покупок с помощью соцсетей

Сбербанк и Mail.Ru Group объявили о запуске нового сервиса, который позволяет оплачивать покупки через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
 
Благодаря сервису можно будет расплачиваться в интернет-магазинах, которые подключены к Сбербанку. Пользователь может зарегистрироваться в соцсетях, после чего ему станет доступна 
2 сентября 2015, 03:55
Россияне стали больше платить за ЖКХ через интернет

Россияне стали больше платить за ЖКХ через интернет

За последний год средний платеж соотечественников за коммуналку через интернет вырос с 2030 до 2200 рублей. Это произошло не из-за роста тарифов, а потому, что все больше жителей РФ стараются оплачивать коммунальные платежи в Сети. При этом многие вносят деньги 
26 августа 2015, 04:00
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