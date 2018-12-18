В Самаре утвердили новые цены на проезд в муниципальном общественном транспорте, постановление было подписано сегодня в городской администрации. Тарифы изменятся с 1 января следующего года. Билет в метро, автобусе, троллейбусе или трамвае обойдется теперь в 28 рублей. Стоимость безлимитной единой транспортной карты — ежемесячного льготного проездного билета составит 1800 рублей в месяц. Планируется, что пользоваться ей можно будет в любом виде муниципального транспорта и без ограничений.
Поездка по карте школьника обойдется в 14,6 рубля, а «сезонка» для них - в 560 рублей. Стоимость одной поездки по студенческой карте составит 14,6 рубля, а безлимитный проездной для них можно приобрести за 730 рублей. Для студентов есть еще один вариант: проездной билет на 20 поездок за 280 рублей и на 40 — за 560 рублей. Он применяется при активации или пополнении студенческой карты. Цены на «сезонки» для обладателей социальных карт не изменятся. Они будут обходиться в 270 рублей, такой проездной дает право на 90 поездок каждый месяц.
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