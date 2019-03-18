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«Бункер S» Эфир передачи от 12.03.2019 
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Материалы по теме:

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Стало известно, что 77-летний президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию. Это случилось в пятницу, 15 марта. Медики диагностировали у пациента инфаркт. По словам дочери Бориса Кейльмана Марии, на заседании клуба у ее отца остановилось сердце, но само мероприятие 
18 марта 2019, 01:54
В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки. 

«№47 подрезает на кольце парка имени Гагарина так, 
18 марта 2019, 01:34
С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

В 2019 году в России начнет действовать новый образовательный стандарт. С 1 сентября все 10 классы станут профильными. Ученик должен будет понимать, куда планирует поступать. Все предметы будут поделены на углубленные и базовые. В 2022 году обязательным для сдачи экзаменом 
18 марта 2019, 12:40
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина 
18 марта 2019, 11:58
Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России сейчас находится на пике. При этом, с начала года ожидания были ещё более негативными. Связано это с повышением в январе 2019 года НДС с 18 до 20 %, рассказал главный аналитик самарского филиала ФК «Открытие» Павел Краснощеков. 
18 марта 2019, 11:27
«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

«Крылья Советов» заплатят 10 тысяч рублей штрафа

Самарский клуб «Крылья Советов» оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза из-за нарушения на матче с «Енисеем» в 19-м туре премьер-лиги. Дело в том, что во время игры диктор стадиона по 
18 марта 2019, 09:13
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Вандал из Самары, который разрисовал объект культурного наследия, заплатит штраф

Районный суд Самарского района вынес решение по резонансному делу об осквернении объекта культурного наследия. В мае прошлого года 26-летний местный житель разрисовал входную дверь старинного здания - «Дома Егорова» на улице Куйбышева. Сейчас в этом помещении располагается студия кинематографистов. Вскоре 
15 марта 2019, 02:30
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области парень, обматеривший завхоза больницы, заплатит штраф

В Самарской области 28-летнего жителя села Борское привлекли к административной ответственности за оскорбление. Как следует из материалов дела, 28 января парень обматерил завхоза Борской центральной районной больницы, который потребовал убрать автомобиль с места стоянки служебного транспорта — машин «скорой помощи». 
14 марта 2019, 10:19
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Коноплю ищут коммунальщики из Сызрани

Городские власти в Сызрани решили бороться с очагами дикорастущей конопли с помощью горожан. Сотрудники Комитета ЖКХ просят местных жителей сообщать им, если они заметят места скопления наркосодержащего растения. Обращаться можно по телефону 33-17-73, либо письменно по адресу: улица Ульяновская, 61, 
21 августа 2018, 12:15
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

5 марта 2018, 08:28
В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жители одного из подъездов 9-этажного дома №18 по проспекту 50 лет Октября второй день подряд сидят без холодной и горячей воды из-за соседа, который затопил первый этаж. По словам владельцев квартир, мужчина злоупотребляет алкоголем. Он затопил кабинет стоматологии, 
11 февраля 2018, 03:26
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