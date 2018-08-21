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Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области
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21 августа 2018, 01:09
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План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали
Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
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21 августа 2018, 12:04
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33
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«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве
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21 августа 2018, 11:10
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В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров
В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг.
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8 августа 2018, 10:22
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Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары
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5 марта 2018, 08:28
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В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды
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11 февраля 2018, 03:26
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Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской
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10 марта 2017, 10:55
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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
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2 марта 2017, 02:51
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В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю
Полицейские задержали жителя поселка Алексеевка Кинельского района области, который выращивал на своем дачном участке коноплю. Территория была засеяна 88 кустами запрещенного растения. Вес находки составил 3,5 килограмма.
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16 сентября 2016, 10:38
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Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области
Три килограмма конопли изъяли правоохранители у жителя Пестравского района Самарской области. По данным полиции, безработный мужчина арендовал небольшой пруд, где выращивал запрещенную траву. Неподалеку была установлена бытовка, в которой он сушил кусты растений.
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5 сентября 2016, 02:41
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В центре Самары выросла конопля высотой в человеческий рост
Прямо в центре областной столицы, в районе улиц Гагарина, Революционной, проспекта Карла Маркса и Московского шоссе были обнаружены участки дикорастущей конопли.
Очаги произрастания растений были выявлены в результате очередной проверки поднадзорной территории прокуратурой Октябрьского района Самары.
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15 июля 2015, 12:25