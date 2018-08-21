В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды В Сызрани жители одного из подъездов 9-этажного дома №18 по проспекту 50 лет Октября второй день подряд сидят без холодной и горячей воды из-за соседа, который затопил первый этаж. По словам владельцев квартир, мужчина злоупотребляет алкоголем. Он затопил кабинет стоматологии, …