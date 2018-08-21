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Материалы по теме:

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

Байкер без прав столкнулся с Chevrolet в Самарской области

В понедельник, 20 августа, произошла дорожная авария в Волжском районе. В 12:00 31-летний мужчина ехал на мотоцикле KAYO по грунтовой дороге от микрорайона «Кошелев парк» в сторону садово-дачного товарищества «КРС». По версии полицейских, байкер столкнулся с иномаркой Chevrolet и получил 
21 августа 2018, 01:09
План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

План строительства Фрунзенского моста в Самаре скорректировали

Освоение средств из федерального бюджета обсуждалось во время совещания по ходу работ по строительству Фрунзенского моста в Самаре. По словам главы региона Дмитрия Азарова, план работ скорректировали.
 
«Некоторые неудобства для горожан будут, но мост надо достроить в 2019-м. Столько десятилетий мечтали 
21 августа 2018, 12:04
В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.

Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и 
21 августа 2018, 11:33
«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

«Два года условно»: главу Нефтегорского района признали виновным в мошенничестве

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении главы Нефтегорского района Владимира Корнева. Мужчину признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.

По версии следствия, в 2010 году Корнев получил от представителя ООО - 
21 августа 2018, 11:10
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

Около 300 машин расчищали ночью от снега улицы Самары

В воскресенье, 4 марта, в Самару пришел сильнейший снегопад. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются до вечера 5 марта. В связи с этим была усилена работа коммунальных служб. Только днем в воскресенье улицы города убирали 102 машины и 114 рабочих. В 

5 марта 2018, 08:28
В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жильцы многоэтажки «ловят» соседа, из-за которого уже 2 дня сидят без воды

В Сызрани жители одного из подъездов 9-этажного дома №18 по проспекту 50 лет Октября второй день подряд сидят без холодной и горячей воды из-за соседа, который затопил первый этаж. По словам владельцев квартир, мужчина злоупотребляет алкоголем. Он затопил кабинет стоматологии, 
11 февраля 2018, 03:26
Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

Из-за коммунальщиков и ДТП заблокирован проезд по Молодогвардейской

В 10.30 утра в Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Полевой столкнулись Hyundai и Renault Logan. Машины притерлись боками. В итоге был заблокирован весь проезд, так как на месте еще работали коммунальные службы.
10 марта 2017, 10:55
Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку

В Интернете опубликовано видео, как снежная лавина с крыши дома рухнула прямо на остановку общественного транспорта. В результате был проломлен навес остановочного павильона. Сообщается, что инцидент произошел на улице Советской Армии 25 февраля. Людей в момент происшествия на остановке не 

2 марта 2017, 02:51
В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю

В Самарской области задержали мужчину, который выращивал на даче коноплю

Полицейские задержали жителя поселка Алексеевка Кинельского района области, который выращивал на своем дачном участке коноплю. Территория была засеяна 88 кустами запрещенного растения. Вес находки составил 3,5 килограмма.
Кроме того, у 51-летнего мужчины было изъято 115 грамм вещества, которое по результатам 

16 сентября 2016, 10:38
Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области

Три килограмма конопли изъято у жителя Самарской области

Три килограмма конопли изъяли правоохранители у жителя Пестравского района Самарской области. По данным полиции, безработный мужчина арендовал небольшой пруд, где выращивал запрещенную траву. Неподалеку была установлена бытовка, в которой он сушил кусты растений.
По словам задержанного, он планировал использовать коноплю 

5 сентября 2016, 02:41
В центре Самары выросла конопля высотой в человеческий рост

В центре Самары выросла конопля высотой в человеческий рост

Прямо в центре областной столицы, в районе улиц Гагарина, Революционной, проспекта Карла Маркса и Московского шоссе были обнаружены участки дикорастущей конопли.

Очаги произрастания растений были выявлены в результате очередной проверки поднадзорной территории прокуратурой Октябрьского района Самары.
 
Конопля успела вырасти высотой 
15 июля 2015, 12:25
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