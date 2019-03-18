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Материалы по теме:

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки. 

«№47 подрезает на кольце парка имени Гагарина так, 
18 марта 2019, 01:34
С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными

В 2019 году в России начнет действовать новый образовательный стандарт. С 1 сентября все 10 классы станут профильными. Ученик должен будет понимать, куда планирует поступать. Все предметы будут поделены на углубленные и базовые. В 2022 году обязательным для сдачи экзаменом 
18 марта 2019, 12:40
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли

Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина 
18 марта 2019, 11:58
Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта

Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта

Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
12 марта 2019, 04:44
Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области

За неделю, с 25 февраля по 3 марта, в Самарской области гриппом и ОРВИ заразились 12 067 человек, в том числе 4913 жителей губернской столицы. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, по сравнению с результатами предыдущей недели наблюдается снижение заболеваемости 
7 марта 2019, 10:20
В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Самарской области начала снижаться заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю, с 18 по 24 февраля, заразились 13107 человек, в том числе 5049 самарцев. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается снижение заболеваемости на 10,7% среди совокупного населения региона, а 
27 февраля 2019, 10:17
В Сызрани от пневмонии скончались три человека

В Сызрани от пневмонии скончались три человека

С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней 
20 февраля 2019, 09:20
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области продолжается подготовка к фестивалю авторской песни имени Грушина. На Мастрюковских озерах оборудованы посты медиков и МЧС, завершается монтаж сцен и плавучей эстрады-гитары. Напомним, что 45-й юбилейный фестиваль пройдет с 9 по 12 августа, а его история началась 
8 августа 2018, 11:48
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области в первые выходные июля, перенесен на начало августа. Причина - беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого 

6 июня 2018, 08:00
Руководство Грушинского фестиваля обратится в СК из-за заметки о смерти Макаревича

Руководство Грушинского фестиваля обратится в СК из-за заметки о смерти Макаревича

Борис Кейльман, президент фестиваля имени Валерия Грушина заявил о намерении подать заявление в Следственный комитет по факту взлома сайта.

Напомним, на интернет-ресурсе фестиваля неизвестные взломщики разместили ложное сообщение о том, что певца Андрея Макаревича якобы застрелили в собственном подъезде.
 
6 июля 2015, 04:05
Правительство Самарской области все-таки нашло 11 млн рублей на проведение Грушинского фестиваля

Правительство Самарской области все-таки нашло 11 млн рублей на проведение Грушинского фестиваля

Правительство Самарской области приняло решение о выделении субсидии в размере 11 миллионов 218 тысяч рублей на проведение 51-го Грушинского фестиваля. Таким образом, у организаторов остаётся не многим более 2-х недель чтобы выслать приглашения гостям мероприятия, нанять охрану, забронировать номера в 

17 июня 2014, 11:05
Объединенный Грушинский фестиваль под угрозой срыва?

Объединенный Грушинский фестиваль под угрозой срыва?

По словам организаторов мероприятия Вячеслава Волкова и Бориса Кейльмана, обещанные 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятия до сих пор не поступили. При этом до его начала остается всего 17 дней. Грушинский фестиваль должен пройти с 

16 июня 2014, 02:41
Грушинский фестиваль-2013 оказался под вопросом из-за претензий МЧС

Грушинский фестиваль-2013 оказался под вопросом из-за претензий МЧС

В 2013 году Грушинский фестиваль на Федоровских лугах может не состояться. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на президента Самарского клуба авторской песни Бориса Кейльмана. По его словам, причиной отмены могут стать большой штраф и претензии со стороны областного 

10 апреля 2013, 12:36
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