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В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки
Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки.
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18 марта 2019, 01:34
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С сентября все 10 классы в Самарской области станут профильными
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18 марта 2019, 12:40
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23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
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18 марта 2019, 12:18
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Информацию о пассажире, который угрожал кондуктору пистолетом, опровергли
Компания-перевозчик «СамараАвтоГАЗ» опровергает информацию о нападении на кондуктора в одном из пассажирских автобусов. Напомним, что ранее жительница Самары рассказала в соцсетях, что ее сын стал свидетелем неприятного инцидента. По словам женщины, когда кондуктор попросил пассажира оплатить проезд, то мужчина …
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18 марта 2019, 11:58
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Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта
Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
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12 марта 2019, 04:44
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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В Самаре начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ
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27 февраля 2019, 10:17
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В Сызрани от пневмонии скончались три человека
С начала этого года в Сызрани скончались от пневмонии три человека. Все пациенты обращались за помощью к врачам несвоевременно, пишет ktv-ray.ru. Между тем, сейчас у 87 жителей города диагностирована внебольничная пневмония, у большинства из них заболевание характеризуется как средней …
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20 февраля 2019, 09:20
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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8 августа 2018, 11:48
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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Руководство Грушинского фестиваля обратится в СК из-за заметки о смерти Макаревича
Борис Кейльман, президент фестиваля имени Валерия Грушина заявил о намерении подать заявление в Следственный комитет по факту взлома сайта.
Напомним, на интернет-ресурсе фестиваля неизвестные взломщики разместили ложное сообщение о том, что певца Андрея Макаревича якобы застрелили в собственном подъезде.
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6 июля 2015, 04:05
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Правительство Самарской области все-таки нашло 11 млн рублей на проведение Грушинского фестиваля
Правительство Самарской области приняло решение о выделении субсидии в размере 11 миллионов 218 тысяч рублей на проведение 51-го Грушинского фестиваля. Таким образом, у организаторов остаётся не многим более 2-х недель чтобы выслать приглашения гостям мероприятия, нанять охрану, забронировать номера в …
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17 июня 2014, 11:05
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Объединенный Грушинский фестиваль под угрозой срыва?
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16 июня 2014, 02:41
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Грушинский фестиваль-2013 оказался под вопросом из-за претензий МЧС
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10 апреля 2013, 12:36
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