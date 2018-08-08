|
На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости
|
8 августа 2018, 11:33
|
«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя
В среду, 8 августа, Самару снова накрыл ливень, который периодически шел в течение всего дня. Как пишут самарцы в соцсетях, разгул стихии снова выявил проблемы на свежеотремонтированной четвертой очереди набережной. Склоны снова «поплыли» - потоки грязи оказались на новой …
|
8 августа 2018, 11:09
|
До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую
|
8 августа 2018, 08:28
|
Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре
|
8 августа 2018, 08:08
|
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
|
6 июня 2018, 08:00
|
Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль
|
4 июня 2018, 03:56
|
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа
|
16 мая 2018, 09:51
|
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года
|
16 апреля 2018, 10:14