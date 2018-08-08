12
46
19
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 08.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
13 + 0 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

На свадьбе в Самарской области отравились молодожены, диджей и гости

Региональный Роспотребнадзор проводит проверку по факту массового отравления людей на свадьбе. Выяснение причин ЧП займет 30 дней.

По словам одной из потерпевших, в прошлые выходные она отдыхала с семьей на турбазе в Кинеле. Здесь ее компания отмечала свадьбу молодой 
8 августа 2018, 11:33
«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя

«Кисельные берега»: в Самаре 4-ая очередь набережной снова «плывет» после дождя

В среду, 8 августа, Самару снова накрыл ливень, который периодически шел в течение всего дня. Как пишут самарцы в соцсетях, разгул стихии снова выявил проблемы на свежеотремонтированной четвертой очереди набережной. Склоны снова «поплыли» - потоки грязи оказались на новой 
8 августа 2018, 11:09
До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в Самаре перекроют улицу Цеховую

До 17 августа в областной столице будет перекрыта улица Цеховая на участке протяженностью 30 метров от Горского проезда в сторону улицы Щорса. Движение на этой дороге в Зубчаниновке ограничили еще 6 августа. На данном отрезке трассы сейчас строят газопровод, а 
8 августа 2018, 08:28
Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Пассажир неизвестного авто травмировал велосипедиста дверью в Самаре

Полицейские ищут в Самаре неизвестного водителя, в ДТП с которым пострадал велосипедист. Это случилось 6 августа в 15:30.

Неустановленный водитель остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома № 86 А на улице Ново-Вокзальной. Когда пассажир легковушки открыл переднюю дверь, 
8 августа 2018, 08:08
Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются

В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области в первые выходные июля, перенесен на начало августа. Причина - беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого 

6 июня 2018, 08:00
Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

В Самаре Грушинский фестиваль официально перенесли. Традиционно самый масштабный в России бардовский фестиваль проводится у Мастрюковских озер в первые выходные июля – в 2018 году они выпадают на 7 и 8 июля. В связи с тем,  что это дни проведения 

4 июня 2018, 03:56
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с 

16 мая 2018, 09:51
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет с 9 по 12 августа, а не в первые выходные июля. Связано это с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Также стоит отметить, 
16 апреля 2018, 10:14
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх