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Снова заработала онлайн-продажа билетов на скоростные суда в Самаре
Самарское речное предприятие возобновило продажу билетов на скоростные суда через интернет. Напомним, что по техническим причинам она была приостановлена 9 августа. Кстати, это не единственное изменение. Поменялось расписание «Восходов» на маршруте Самара-Тольятти. Теперь рейсы отправляются по пятницам, субботам и воскресеньям. …
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13 августа 2018, 09:55
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Самара оказалась на 98-м месте в рейтинге экологического благополучия
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13 августа 2018, 09:42
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Житель Самарской области рассылал свои интимные фото девочке
Безенчукский следственный отдел завел уголовное дело на мужчину, который отправлял свои интимные фотографии через социальную сеть. По версии следствия, с июля по август этого года подозреваемый присылал в социальной сети свои личные фото «в стиле ню» несовершеннолетней девочке. Сейчас расследование …
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13 августа 2018, 09:02
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В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
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13 августа 2018, 08:49
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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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8 августа 2018, 11:48
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Грушинский 2018: отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются
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6 июня 2018, 08:00
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Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль
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4 июня 2018, 03:56
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Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа
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16 мая 2018, 09:51