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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»

В блогах: «Коза Забияка «съездила в Москву разогнать тоску»

Паблик самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» поведал, что коза Забияка - официальный оракул от Самары на ЧМ-2018 по футболу - недавно «съездила в Москву разогнать тоску». Самое известное парнокопытное животное России приняло участие в съемках на одном из федеральных 
6 июня 2018, 05:41
Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

Онлайн-карту Самары адаптировали для иностранцев

В Самаре онлайн-карту «Яндекса» адаптировали для иностранцев. На официальном портале ЧМ-2018 появилась англоязычная версия приложения. С начала этого года над схемой города успели поработать 250 народных картографов. Они внесли в нее больше 30 тысяч уточнений. Из них более 3 тысяч 

6 июня 2018, 03:19
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время ЧМ в Самаре увеличат количество маршруток без льгот

Во время чемпионата мира по футболу по городским маршрутам будет курсировать больше коммерческих микроавтобусов. С помощью частников планируется компенсировать отсутствие муниципальных машин, которые будут использоваться для перевозки фанатов.

По словам чиновников, увеличение числа маршруток – единственный способ в решении проблем перевозок 

6 июня 2018, 11:08
Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

Ради ЧМ-2018 в Самаре перенесли Грушинский фестиваль

В Самаре Грушинский фестиваль официально перенесли. Традиционно самый масштабный в России бардовский фестиваль проводится у Мастрюковских озер в первые выходные июля – в 2018 году они выпадают на 7 и 8 июля. В связи с тем,  что это дни проведения 

4 июня 2018, 03:56
Канадская певица Аврил Лавин встречается с сыном миллиардера

Канадская певица Аврил Лавин встречается с сыном миллиардера

Певица Аврил Лавин закрутила новый роман: девушку видят вместе с сыном техасского миллиардера Филлипом Сэрофимом. Впервые пара была замечена на публике в конце апреля этого года. По словам инсайдера, они вместе уже три месяца. Влюбленные познакомились на вечеринке у друзей 
22 мая 2018, 08:06
Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Грушинский фестиваль пройдет в Самарской области с 9 по 12 августа

Чемпионат мира по футболу, матчи которого пройдут в Самаре, внес свои коррективы в культурную жизнь региона. В частности, организаторам пришлось передвинуть дату проведения традиционного фестиваля бардовской песни имени Валерия Грушина. Вместо первых выходных июля в этом году он пройдет с 

16 мая 2018, 09:51
Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель

Самым богатым молодым музыкантом Англии признали Адель

Опубликован рейтинг самых богатых музыкантов Великобритании. Первую позицию занял музыкант, сооснователь The Beatles Пол Маккартни. Его общее с супругой Нэнси Шевелл состояние превысило  $1,1 млрд. На второй строчке расположился композитор Эндрю Ллойд Уэббер, уступающий чете Маккартни на $100 млн. Почетная 
10 мая 2018, 09:28
Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

В пятницу, 4 мая, стало известно, что на мысе Бичи-Хед на южном побережье Англии нашли тело певицы и актрисы Ханны Нортхедж. 43-летняя женщина исчезла из фешенебельного отеля в Истборне в среду вечером, она должны была вернуться в Лондон, но до 
4 мая 2018, 09:13
До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

До 100 тысяч гостей ждут на Грушинском фестивале 2018 года

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю. В этом году он пройдет с 9 по 12 августа, а не в первые выходные июля. Связано это с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Также стоит отметить, 
16 апреля 2018, 10:14
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители провели на Грушинском фестивале несколько творческих конкурсов

Самарские машиностроители занимаются не только поддержкой промышленных предприятий региона, но и активно участвуют в культурной жизни губернии. На 44-м фестивале авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно прошел на Мастрюковских озерах, региональное отделение СоюзМаш провело сразу несколько мероприятий. Во-первых, наградили 

4 июля 2017, 02:26
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