В этом году впервые за всю свою историю фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, традиционно проходящий в Самарской области последние выходные июня, перенесен на начало августа. Причина беспрецедентные меры безопасности в ходе ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут и в Самаре – 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля.
В 2018 году у Грушинского фестиваля юбилей - 50 лет. Пока главный вопрос: где найти источники финансирования? 3,5 миллиона рублей от областного минкульта не могут закрыть все статьи расходов.
«Не определен вопрос со спонсорами, мы с великой надеждой ждем, что будут какие-то добрые люди, которые любят Грушинский фестиваль, которые придут к нему на помощь», - сообщил организатор фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина Борис Кейльман.
Пока решено брать с гостей плату за стоянку автомобиля - 1 тысяча рублей. Такой цена была и в прошлом году. Когда на фестивальную поляну заехали порядка 30 тысяч любителей песен под гитару. Примерно столько же ожидается и в начале августа 2018 года. Во многом, численность перестала расти, потому что соблюдается чистота жанра. Отклонения в сторону рока или рэпа не приветствуются. Имя рэпера Face барды игнорируют, но признались, что уважают «Машину времени».
«Есть песни, которые звучали когда мы еще пешком под стол ходили, они до сих пор живут и их поют, а есть, которые уходят. Вот мы поем те песни, которые народу нужны», - заявил участник «Грушинского трио» Александр Исаев.
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