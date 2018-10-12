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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль

В следующем году в России больше не будут продавать поваренную соль

С 2019 года с полок российских магазинов исчезнет поваренная соль. Она будет продаваться только в упаковках с маркировкой «пищевая».  Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов ассоциации «Роспродсоюз».

Изменения связаны с новым ГОСТом, который вступил в силу 
10 сентября 2018, 03:03
Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре

Юный гений из Ташкента будет дирижировать Молодежным оркестром в Самаре

22 августа в Самарской филармонии состоится концерт Молодёжного симфонического оркестра Поволжья. Начало в 18:30. Этот коллектив - уникальный сессионный оркестр, собранный из 82 молодых музыкантов России, Узбекистана, Донецка, Луганска и Сирии. В единственном концерте 22 августа он представит симфоническую программу 
17 августа 2018, 10:56
Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

Фестиваль «Классика OPEN FEST» пройдет в Тольятти

С 11 по 26 августа в Тольятти пройдет Летняя сессия международного симфонического оркестра. В нем будут играть музыканты из многих городов России и Сирийской Арабской республики, Донецкой и Луганской народных республик, Испании, Узбекистана, Казахстана.

 

В сессии международного симфонического оркестра Поволжья примут 

10 августа 2018, 11:21
В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В Самаре пройдет фестиваль песен Владимира Высоцкого

В среду, 25 июля, в Самаре пройдет пятый городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала». По традиции он запланирован в сквере имени актера и поэта на Ленинградской, 71, в исторической части города. Начало фестиваля - в 18:00. Культовые песни 
23 июля 2018, 03:16
В России может исчезнуть поваренная соль

В России может исчезнуть поваренная соль

В Российской Федерации создан новый ГОСТ, в котором не будет термина «поваренная», сообщают «Известия». Как отмечается, соль будет именоваться просто «пищевой».
По словам экспертов, термин искажает смысл названия продукта. Поваренной в прежнее время называли ту соль, которая была получена особым 

9 октября 2017, 12:10
Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Пуд соли съесть: Ученые рассказали о полезных свойствах вредного продукта

Общеизвестно, что соль наносит организму человека немалый вред. Вместе с тем, ряд ученых отмечает, что данный продукт имеет и полезные свойства.
Недавнее исследование было проведено на лабораторных грызунах. В ходе экспериментов выяснилось, что в тех случаях, когда подопытные употребляли много 

11 мая 2017, 05:07
Белая смерть: ученые рассказали, чем соль опасна для человека

Белая смерть: ученые рассказали, чем соль опасна для человека

Американские ученые осуществили комплекс исследований и установили, что соль, которую люди регулярно употребляют в пищу, несет в себе очень большую опасность. Она настолько вредна для здоровья людей, что даже медики планируют на законодательном уровне добиться снижения ее содержания в продукции. 

1 ноября 2016, 10:18
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