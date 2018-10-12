В воскресенье 14 октября ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.
В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», одной из самых популярных групп в истории российской рок-музыки. Телеканал отметит юбилей легендарного коллектива показом выступления Вадима Самойлова, которое состоялось в московском клубе «Ray Just Arena» в апреле 2016 года.
Зрители увидят концерт тура «Агата Кристи. Все хиты». Именно с этой программой Вадим ездил по странам СНГ в 2015-2016 годах. В телевизионную версию концерта войдут 11 популярных композиций «Агаты Кристи»: «Эпилог», «Viva Kalman», «Нисхождение», «Гетеросексуалист», «Моряк», «Позови меня небо», «В интересах революции», «Сердцебиение», «Черная Луна», «Сказочная тайга», «Никогда».
«Агата Кристи» оказала колоссальное влияние на российский рок. Песни и альбомы этой группы регулярно занимали высшие строчки российских чартов 90-х и 2000-х годов, а в 1998 году коллектив стал лауреатом премии «World Music Awards» в Монте-Карло.
Смотрите живой концерт Вадима Самойлова в специальном выпуске программы «СОЛЬ» – в это воскресенье, в 00:00 на ТЕРРА РЕН ТВ.
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