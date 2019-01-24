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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина

В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь 
24 января 2019, 12:43
На Безымянке рванула труба с холодной водой

На Безымянке рванула труба с холодной водой

В четверг рано утром, 24 января, в Промышленном районе Самары снова прорвало трубу на Безымянке. На этот раз речь идет о течи холодной воды из люка на улице Средне-Садовой. По словам представителей «Самарских коммунальных систем», утечка произошла на трубе диаметром 
24 января 2019, 12:04
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein

Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein

Жительница Самары Алена Макеева снимется в клипе культовой группы Rammstein. Напомним, что в прошлом году музыканты вызвали нешуточный ажиотаж среди фанатов радостной новостью: ведется запись седьмого студийного альбома. Презентация диска (пока безымянного) запланирована на весну 2019 года, а затем последует 
21 января 2019, 11:55
В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein

12 декабря в Самаре состоится автограф-сессия лидера культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Интересно, что в рамках своего тура по России он презентует не только музыкальные произведения, но и книгу своих ранних стихов о смерти, безумии и отцовстве Messer. Как 
29 ноября 2018, 04:56
ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»

В воскресенье 14 октября ТЕРРА РЕН ТВ покажет концерт Вадима Самойлова. В спецвыпуске программы «СОЛЬ» можно будет услышать главные хиты группы «Агата Кристи» в исполнении её бессменного лидера и основателя.

В 2018 году исполняется тридцать лет со дня основания «Агаты Кристи», 

12 октября 2018, 06:44
Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?

Песни из  отечественных фильмов, как и многие цитаты их героев, давно ушли в народ. Простые, жизненные, они не теряют своей актуальности даже сейчас. Периодически их перекладывают на современные ритмы и «крутят» на самых модных радиостанциях. Мы решили устроить для вас 
18 сентября 2018, 04:29
Саратовская область хочет отобрать у Самары

Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".

Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос 

14 декабря 2017, 11:32
Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»

Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»

В московском издательстве «Аст» вышла книга ужасов, с рассказом о поездке на «Рок над Волгой». Компания молодых людей едет из Уфы на фестиваль в Самару, где главная героиня становится жертвой сверхъестественной сущности.

Рассказ называется «Бог тошноты», книга – «Запах». 
15 августа 2016, 10:51

"Рок над Волгой" может вернуться в Самару

В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.

Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.

По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином 
21 июля 2015, 04:50
В Самаре хотят возродить «Рок над Волгой»

В Самаре хотят возродить «Рок над Волгой»

О возрождении в Самарской области фестиваля «Рок над Волгой» говорили на молодежном форуме «iВолга-2015», который прошел на Мастрюковских озерах на прошлой неделе. По словам участников «Иволги», студенты обсуждали эту тему с новым министром культуры Самарской области Сергеем Филипповым. Однако прежде 
1 июля 2015, 11:14
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