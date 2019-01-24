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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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Огонь уничтожил частный дом под Сызранью: в пламени погибла женщина
В селе Губино под Сызранью утром в четверг произошла трагедия: сгорел частный дом на улице Советской, на пожаре погибла женщина. На месте происшествия работали 10 огнеборцев и четыре единицы техники. Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли, выяснилось, что огонь распространился на площадь …
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24 января 2019, 12:43
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На Безымянке рванула труба с холодной водой
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24 января 2019, 12:04
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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Девушка из Самары снимется в новом видео Rammstein
Жительница Самары Алена Макеева снимется в клипе культовой группы Rammstein. Напомним, что в прошлом году музыканты вызвали нешуточный ажиотаж среди фанатов радостной новостью: ведется запись седьмого студийного альбома. Презентация диска (пока безымянного) запланирована на весну 2019 года, а затем последует …
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21 января 2019, 11:55
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В Самаре пройдет автограф-сессия лидера Rammstein
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29 ноября 2018, 04:56
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ТЕРРА РЕН ТВ отметит тридцатилетие «Агаты Кристи»
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12 октября 2018, 06:44
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Тест: хорошо ли вы знаете песни из советских и российских фильмов?
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18 сентября 2018, 04:29
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Саратовская область хочет отобрать у Самары "Рок над Волгой": сам не ам и другому не дам!
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров не собирается уступать саратовцам право проводить фестиваль "Рок над Волгой".
Об этом он написал в "Твиттере", оперативно отреагировав на инициативу депутата Саратовской облдумы Ивана Дзюбана, который предложил своим коллегам из комитета по туризму проработать вопрос …
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14 декабря 2017, 11:32
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Переводчик Стивена Кинга написал рассказ ужасов про «Рок над Волгой»
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15 августа 2016, 10:51
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"Рок над Волгой" может вернуться в Самару
В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.
Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.
По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином …
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21 июля 2015, 04:50
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В Самаре хотят возродить «Рок над Волгой»
О возрождении в Самарской области фестиваля «Рок над Волгой» говорили на молодежном форуме «iВолга-2015», который прошел на Мастрюковских озерах на прошлой неделе. По словам участников «Иволги», студенты обсуждали эту тему с новым министром культуры Самарской области Сергеем Филипповым. Однако прежде …
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1 июля 2015, 11:14
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