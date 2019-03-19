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Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив
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19 марта 2019, 11:40
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В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки
Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки.
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18 марта 2019, 01:34
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От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых
Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в …
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16 марта 2019, 09:09
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На Карбышева рухнула сосулька-гигант
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16 марта 2019, 08:24
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В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой
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14 марта 2019, 08:13
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15 фактов о работе и зарплате в Самаре
Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.
1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта …
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12 марта 2019, 12:27
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Самара выбирает "Блогера года"
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11 марта 2019, 09:43
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В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани
В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
«Все дно усыпано дохлой рыбой, …
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9 марта 2019, 02:17
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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте
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12 февраля 2019, 06:12
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Самой популярной страной в Instagram названа Исландия
Эксперты назвали страну, фотографии которой чаще всего публикуются в Instagram. Почетное звание досталось Исландии.
Наибольшей популярностью пользуются снимки северного сияния, которое можно различить вдали от населенных пунктов. Кроме того, часто постят фото термального источника Blue Lagoon и местного ледника …
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5 июня 2018, 10:20
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Ученые назвали главную пользу завтрака
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4 декабря 2017, 04:13
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Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева
К самарскому актеру театра драмы Иршату Байбикову, занимающемуся фотопародиями на различных звезд шоу-бизнеса, пришла, пожалуй, всероссийская слава. А все благодаря тому, что его забавный снимок репостнул в свой профиль Instagram певец Сергей Лазарев.
Сергей по достоинству оценил пародию на самого …
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12 ноября 2017, 03:00
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С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак
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3 октября 2017, 10:12
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Ученые определили идеальное время для завтрака
Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.
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17 июля 2017, 02:15
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Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня
Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете …
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15 июня 2017, 09:19
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Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее
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13 июня 2016, 03:49
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