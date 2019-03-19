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Весело и с неожиданным смыслом яркие новости недели обсуждают Илья Табуев, Денис Коршиков и Сергей Беседин.
Креативные жильцы завели инстаграм для бесхозной горы мусора во дворе «Олимпия-Парка», а карасей, плотву и окуней собираются исключить из суточной нормы лова. В Челябинске предпринимателей 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.03.2019 
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Материалы по теме:

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Удивительный везунчик! Мужчина в Самаре упал с девятого этажа и остался жив

Сегодня утром с девятого этажа сорок второго дома по улице Чернореченской в Самаре упал мужчина. При этом он не только остался жив, но даже не потерял сознания. Возможно, сказался шок.

На фотографиях, предоставленных в распоряжение ТРК "ТЕРРА," видно, что 
19 марта 2019, 11:40
В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки. 

«№47 подрезает на кольце парка имени Гагарина так, 
18 марта 2019, 01:34
От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

От махача в офисе «Экостройресурса» до оплаты за пятерых

Субботним утром традиционно представляем рейтинг самых громких новостей рабочей недели. Вспоминаем, что именно вызвало наибольший интерес посетителей медиапортала телерадиокомпании в порядке увеличения количества просмотров наших информационных сообщений.
 
Горячую десятку открывает драка в офисе регионального оператора Самарской области в 
16 марта 2019, 09:09
На Карбышева рухнула сосулька-гигант

На Карбышева рухнула сосулька-гигант

Накануне вечером старое здание в Советском районе Самары избавилось от тяжкого груза льда, скопившегося за зиму. Гигантская глыба вонзилась в землю в том месте, где, к счастью, не оказалось тротуара. По примерным оценкам, высота оставшейся стоять подобно ледяному столбу глыбы 
16 марта 2019, 08:24
В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой

В Facebook считают, что сбой в работе не был вызван DdoS-атакой

Представители компании Facebook считают, что сбой в работе социальной сети и других приложений не связан с DdoS-атакой. Напомним, что накануне пользователи стали массово жаловаться на неполадки в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. У пользователей возникли трудности — не получалось публиковать 
14 марта 2019, 08:13
15 фактов о работе и зарплате в Самаре

15 фактов о работе и зарплате в Самаре

Эксперты GorodRabot.ru собрали 15 самых интересных фактов о работе и зарплате в Самаре.



1. По статистике GorodRabot.ru, средняя заработная плата в Самаре — 30 572₽. С марта 
12 марта 2019, 12:27
Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

Стало известно, что жена известного самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына стала официальным представителем конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2019». Её новая запись в инстаграме завлекает не только мужчин, но и женщин: супруга олигарха предлагает поучаствовать в конкурсе.
12 февраля 2019, 06:12
Самой популярной страной в Instagram названа Исландия

Самой популярной страной в Instagram названа Исландия

Эксперты назвали страну, фотографии которой чаще всего публикуются в Instagram. Почетное звание досталось Исландии.

Наибольшей популярностью пользуются снимки северного сияния, которое можно различить вдали от населенных пунктов. Кроме того, часто постят фото термального источника Blue Lagoon и местного ледника 
5 июня 2018, 10:20
Ученые назвали главную пользу завтрака

Ученые назвали главную пользу завтрака

Специалисты установили, что люди, которые завтракают по утрам, реже имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой и  меньше подвержены диабету. В процессе недавних исследований ученые наблюдали за 49 добровольцами, часть из которых принимали пищу не позднее двух часов после подъема, а другие 

4 декабря 2017, 04:13
Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

Самарский актер стал известен на всю Россию из-за пародии на Сергея Лазарева

К самарскому актеру театра драмы Иршату Байбикову, занимающемуся фотопародиями на различных звезд шоу-бизнеса, пришла, пожалуй, всероссийская слава. А все благодаря тому, что его забавный снимок репостнул в свой профиль Instagram певец Сергей Лазарев.
Сергей по достоинству оценил пародию на самого 
12 ноября 2017, 03:00
С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак

С утра пораньше: Ученые назвали самый полезный завтрак

Исследователи из Великобритании определили, какое блюдо лучше всего есть на завтрак, чтобы иметь нужный заряд бодрости на целый день и при этом не нанести вред здоровью. По словам авторов недавнего исследования, утром полезнее всего потреблять яичницу.
В отличие от классического 

3 октября 2017, 10:12
Ученые определили идеальное время для завтрака

Ученые определили идеальное время для завтрака

Международная группа ученых провела ряд экспериментов и установила, что идеальное время для утреннего приема пищи. Как выяснилось, завтракать следует в течение часа после пробуждения.
Нередко люди не завтракают утром, объясняя это либо отсутствием аппетита либо недостатком времени. Между тем, первый 

17 июля 2017, 02:15
Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Употребляемые на завтрак продукты влияют на решения человека в течение всего дня

Германские специалисты из Университета Любека в результате продолжительных исследований определили, что продукты, употребляемые человеком на завтрак, оказывают влияние на принятие решений на протяжении всего дня. Так, чем больше содержание углеводов было в утренней пище, тем вероятнее, что днем вы примете 

15 июня 2017, 09:19
Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее

Ученые: Instagram помогает людям стать счастливее

В ходе недавнего исследования психологи из США установили, что зависимость от соцсети Instagram делает людей счастливее. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Ученые из Университета Южной Калифорнии провели масштабное исследование, к которому привлекли около двух тысяч людей. В результате 

13 июня 2016, 03:49
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