По словам организаторов мероприятия Вячеслава Волкова и Бориса Кейльмана, обещанные 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятия до сих пор не поступили. При этом до его начала остается всего 17 дней. Грушинский фестиваль должен пройти с …