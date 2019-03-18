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Подробности страшной аварии на Южном шоссе
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18 марта 2019, 04:11
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В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек
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18 марта 2019, 02:47
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Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом
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18 марта 2019, 01:54
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В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки
Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки.
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18 марта 2019, 01:34
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В блогах: Грушинский фестиваль - 2018
Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. …
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15 августа 2018, 09:13
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45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников
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13 августа 2018, 09:14
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В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю
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8 августа 2018, 11:48
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Руководство Грушинского фестиваля обратится в СК из-за заметки о смерти Макаревича
Борис Кейльман, президент фестиваля имени Валерия Грушина заявил о намерении подать заявление в Следственный комитет по факту взлома сайта.
Напомним, на интернет-ресурсе фестиваля неизвестные взломщики разместили ложное сообщение о том, что певца Андрея Макаревича якобы застрелили в собственном подъезде.
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6 июля 2015, 04:05
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Правительство Самарской области все-таки нашло 11 млн рублей на проведение Грушинского фестиваля
Правительство Самарской области приняло решение о выделении субсидии в размере 11 миллионов 218 тысяч рублей на проведение 51-го Грушинского фестиваля. Таким образом, у организаторов остаётся не многим более 2-х недель чтобы выслать приглашения гостям мероприятия, нанять охрану, забронировать номера в …
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17 июня 2014, 11:05
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Объединенный Грушинский фестиваль под угрозой срыва?
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16 июня 2014, 02:41
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