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Материалы по теме:

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Подробности страшной аварии на Южном шоссе

Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. По 
18 марта 2019, 04:11
В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В Самаре из школы на Мориса Тореза эвакуировали 340 человек

В понедельник, 18 марта, оперативные службы выезжали в Советский район областной столицы. В 13:48 в школе № 76 на улице Мориса Тореза сработала пожарная сигнализация, на место отправились 54 человека, которые использовали 14 единиц техники. Как сообщили в ГУ МЧС 
18 марта 2019, 02:47
Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в больницу с инфарктом

Стало известно, что 77-летний президент Грушинского клуба Борис Кейльман попал в реанимацию. Это случилось в пятницу, 15 марта. Медики диагностировали у пациента инфаркт. По словам дочери Бориса Кейльмана Марии, на заседании клуба у ее отца остановилось сердце, но само мероприятие 
18 марта 2019, 01:54
В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

В Самаре пассажирские автобусы устроили гонки

Житель областной столицы обратил внимание на необычную манеру вождения некоторых водителей муниципальных автобусов. Самарец Антон Черепок рассказал френдам в Фейсбуке, как шоферы муниципальных автобусов № 23 и № 47 устроили гонки. 

«№47 подрезает на кольце парка имени Гагарина так, 
18 марта 2019, 01:34
В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

В блогах: Грушинский фестиваль - 2018

Блогер Кирилл Здоров выложил фотографии Грушинского фестиваля, сделанные с коптера. "Вот так выглядит главная парковка мероприятия, - пишет автор. - Машин тут многие-многие сотни. Но это лишь часть автомобилей, большое количество спрятано за деревьями. Здесь есть даже вертолетная площадка. 
15 августа 2018, 09:13
45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

45-й Грушинский фестиваль собрал рекордное число участников

В Самарской области завершился Грушинский фестиваль. В этом году он праздновал двойной юбилей — полвека прошло с того момента, как любители авторской песни впервые собрались вместе, в то же время по количеству проведенных фестивалей он стал 45-м. 
 
Юбилейный 45-й Грушинский 
13 августа 2018, 09:14
В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области полным ходом идет подготовка к Грушинскому фестивалю

В Самарской области продолжается подготовка к фестивалю авторской песни имени Грушина. На Мастрюковских озерах оборудованы посты медиков и МЧС, завершается монтаж сцен и плавучей эстрады-гитары. Напомним, что 45-й юбилейный фестиваль пройдет с 9 по 12 августа, а его история началась 
8 августа 2018, 11:48
Руководство Грушинского фестиваля обратится в СК из-за заметки о смерти Макаревича

Руководство Грушинского фестиваля обратится в СК из-за заметки о смерти Макаревича

Борис Кейльман, президент фестиваля имени Валерия Грушина заявил о намерении подать заявление в Следственный комитет по факту взлома сайта.

Напомним, на интернет-ресурсе фестиваля неизвестные взломщики разместили ложное сообщение о том, что певца Андрея Макаревича якобы застрелили в собственном подъезде.
 
6 июля 2015, 04:05
Правительство Самарской области все-таки нашло 11 млн рублей на проведение Грушинского фестиваля

Правительство Самарской области все-таки нашло 11 млн рублей на проведение Грушинского фестиваля

Правительство Самарской области приняло решение о выделении субсидии в размере 11 миллионов 218 тысяч рублей на проведение 51-го Грушинского фестиваля. Таким образом, у организаторов остаётся не многим более 2-х недель чтобы выслать приглашения гостям мероприятия, нанять охрану, забронировать номера в 

17 июня 2014, 11:05
Объединенный Грушинский фестиваль под угрозой срыва?

Объединенный Грушинский фестиваль под угрозой срыва?

По словам организаторов мероприятия Вячеслава Волкова и Бориса Кейльмана, обещанные 30 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов на проведение мероприятия до сих пор не поступили. При этом до его начала остается всего 17 дней. Грушинский фестиваль должен пройти с 

16 июня 2014, 02:41
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