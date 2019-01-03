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Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре
В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной …
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15 июля 2018, 09:04
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«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти
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22 июня 2018, 10:33
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58