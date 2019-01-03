Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре … В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной