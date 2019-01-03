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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре

Маршрутка столкнулась с внедорожником Mitsubishi в Самаре

В субботу, 14 июля, произошла дорожная авария на пересечении проспекта Кирова и Вольской. Там столкнулись маршрутный автобус и светлая иномарка Mitsubishi. По словам очевидцев в группе «ДТП 163 Самара», в примерно в три часа дня в этом районе областной 
15 июля 2018, 09:04
«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

«Маршрутка» опрокинулась после столкновения с «Грантой» в Тольятти

21 июня в Тольятти произошла крупная автоавария с участием «маршрутки». Микроавтобус «Фиат Дукато» и автомобиль «Лада Гранта» ехали по дороге со стороны Московского проспекта. Автобус шел по среднему ряду, а легковушка ехала по левой стороне.

В какой-то момент водитель 
22 июня 2018, 10:33
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
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