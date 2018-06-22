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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре

21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».

Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара 
21 июня 2018, 02:31
Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре

Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской 
21 июня 2018, 10:45
Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре

В Самаре в ночь на 21 июня в Канатном переулке легковой автомобиль врезался в жилой дом. Фото с места ДТП появилось в соцсети. По словам очевидцев, машиной «Лада Гранта» управляла женщина. Автоледи не справилась с управлением и в результате столкновения 
21 июня 2018, 10:19
Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти

В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой 
21 июня 2018, 09:56
Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти

В Тольятти в промзоне Автозаводского района в среду, 20 июня, перевернулся строительный кран. По словам очевидцев, кабина при этом «повисла в воздухе» над кабиной «КамАЗа». О пострадавших данных нет. Подробности выясняются. Фото с места происшествия появилось в соцсети.

«На улице Северной 

20 июня 2018, 03:36
Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков 

20 июня 2018, 02:13
Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал

В Самаре направлено в суд уголовное дело 24-летнего автомобилиста – в феврале 2018 года он сбил насмерть молодую женщину 1982 года рождения. При этом, согласно материалам уголовного дела, водитель был пьян. ДТП произошло на 19 километре Московского шоссе напротив дома 

20 июня 2018, 11:48
АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

19 июня 2018, 11:52
В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом

В Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта – маршрутка врезалась в столб. 
8 июня 2018, 09:38
Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани

26 апреля в  Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Все случилось около жилого дома на улице Королева. 41-летний водитель автобуса Citroen сдавал назад с прилегающей территории. Шофер не убедился в безопасности своего маневра, и его машина сбила 87-летнюю пенсионерку.
27 апреля 2018, 12:58
Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани

11 апреля в Сызрани произошло ДТП с участием общественного транспорта. Водитель маршрутного микроавтобуса Citroen ехал по улице Интернациональной. На светофоре около Ильинского моста путь ему преградила «пробка». Мужчина решил объехать затор слева и свернуть на улицу Набережную.

Маневр получился 
11 апреля 2018, 12:26
Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани

Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани

ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 25 февраля в Сызрани. Авария случилась около 10:00 на перекрестке улицы Ульяновской и Некрасовского переулка.

48-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato выезжал на перекресток с улицы Декабристов. Он не уступил дорогу автомобилю 
26 февраля 2018, 12:18
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