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Автобус-шаттл «притер» припаркованный Porshe в Самаре
21 июня в Самаре произошла авария с участием автобуса-шаттла. Пассажирская машина «притерла» задней частью Porshe, припаркованный на улице Молодогвардейской, сообщает паблик «Самара Life».
Как отмечают очевидцы, в аварии участвовал автобус маршрута S7, курсирующий между фан-зоной и стадионом «Самара …
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21 июня 2018, 02:31
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Чуть «рога» не обломал: дерево упало на крышу троллейбуса в Самаре
Авария с участием общественного транспорта произошла 20 июня в Самаре. На улице Вольской на троллейбус рухнуло дерево. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщает 63.ru со ссылкой на очевидцев, все случилось на повороте с Вольской …
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21 июня 2018, 10:45
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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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Труп сгоревшего мужчины нашли в лесополосе в Тольятти
В ночь с 19 на 20 июня в Автограде произошла трагедия. Там при невыясненных обстоятельствах сгорел мужчина. Тело погибшего было найдено в лесополосе между улицей Комзина и Комсомольским шоссе в центральном районе города. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой …
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21 июня 2018, 09:56
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Перевернулся строительный кран в промзоне Тольятти
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20 июня 2018, 03:36
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля
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19 июня 2018, 11:52
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В Самаре 7 пассажиров маршрутки попали к медикам после столкновения со столбом
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8 июня 2018, 09:38
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Водитель маршрутки сбил пенсионерку в Сызрани
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27 апреля 2018, 12:58
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Маршрутка и легковушка столкнулись в Сызрани
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11 апреля 2018, 12:26
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Пассажирка легковушки получила сотрясение мозга после ДТП с «маршруткой» в Сызрани
ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 25 февраля в Сызрани. Авария случилась около 10:00 на перекрестке улицы Ульяновской и Некрасовского переулка.
48-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato выезжал на перекресток с улицы Декабристов. Он не уступил дорогу автомобилю …
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26 февраля 2018, 12:18