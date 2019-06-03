Тольяттинца, который резал женщин, будут судить Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в …