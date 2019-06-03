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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Материалы по теме:

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra выступают на Дне города в Тольятти

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra выступают на Дне города в Тольятти

2 июня жители Тольятти отмечают День города. Автограду сегодня исполнилось 282 года. Праздничные программы проходят во всех районах. Настоящим подарком для горожан стал концерт Владимира Аветисяна и группы D'Black Blues Orchestra. Любимые хиты музыканты исполняют прямо сейчас на Центральной площади 
2 июня 2019, 09:39
Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra дают концерт на фестивале «Мир гитары» в Калуге

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra дают концерт на фестивале «Мир гитары» в Калуге

В эти минуты Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra выступают на главной площадке XXII Международного фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Перед тысячами любителей музыки коллектив представляет свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в 
29 мая 2019, 11:29
Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra проводят саундчек перед выступлением на фестивале «Мир гитары»

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra проводят саундчек перед выступлением на фестивале «Мир гитары»

Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra готовятся к выступлению на главной площади XXII Международного фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Прямо сейчас музыканты проводят саундчек. Через несколько часов меломанам представят большую концертную программу с участием российских и зарубежных блюзовых исполнителей.
29 мая 2019, 07:11
В Калуге проходит фестиваль «Мир гитары», на котором выступят Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra 

В Калуге проходит фестиваль «Мир гитары», на котором выступят Владимир Аветисян и D'Black Blues Orchestra 

В понедельник, 27 мая, в Калуге открылся XXII Международный фестиваль «Мир гитары». В течение пяти дней для меломанов будут выступать музыканты из 14 стран, которые играют в разных стилях и жанрах. Фестивальную программу открыло выступление дуэта Даниила Крамера и Романа 
28 мая 2019, 08:52
Тольяттинца, который резал женщин, будут судить

Тольяттинца, который резал женщин, будут судить

Прокуратура Автозаводского района Тольятти утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя Артема Семенова. Ему вменяют целую серию нападений на женщин. По версии следствия, его жертвами стали шесть человек. Первый раз он совершил преступление в феврале 2015 года. Настоящая паника в 
27 мая 2019, 01:01
Стала известна цена новых российских электрокаров Zetta

Стала известна цена новых российских электрокаров Zetta

Стала известна стоимость нового российского электрокара марки Zetta. Цена будет начинаться от 450 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора компании-производителя Дениса Щуровского. Он добавил, что машина должна появиться в продаже в декабре.

Электрокары 
22 мая 2019, 03:40
Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»

Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»

Тольяттинцы провели яркий флешмоб в честь Дня Победы. Студенты местного музыкального колледжа исполнили «Смуглянку-молдаванку» на эскалаторе торгового центра «Парк Хаус».
 
«Было всё как обычно. И вдруг начали петь молодые люди вокруг. Оказалось, целый хор собрался для флешмоба. Он ошарашил 
10 мая 2019, 11:44
День города Самары-2018: полная программа мероприятий

День города Самары-2018: полная программа мероприятий

В этом году День города в Самаре будет праздноваться целых три дня – с 7 по 9 сентября. Организаторы обещают, что в рамках торжеств будут опробованы новые форматы мероприятий.

7 сентября главной праздничной площадкой станет амфитеатр у площади Славы. 
4 сентября 2018, 02:58
Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

Стало известно, сколько потратят денег на День города в Самаре

На заседании комитета по бюджету в самарской городской Думе озвучили сумму денег, которую планируется потратить на празднование Дня города. На это планируется выделить 25 миллионов рублей. Информацию сообщил руководитель департамента финансов и экономического развития Максим Харитонов. По его словам, деньги 
26 июля 2018, 01:13
Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города

В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, 

3 июля 2018, 12:50
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