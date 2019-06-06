Серьёзные экологические проблемы в Комсомольском районе Тольятти. За неделю там трижды фиксировалось превышение "предельно допустимой концентрации" формальдегида в воздухе. Это бесцветный газ с резким запахом. Хроническое отравление формальдегидом может спровоцировать аллергию, приступы астмы, кашель, раздражение глаз, носа, горла и кожи, головные боли, расстройство зрения и даже психические отклонения.
Специалисты гидрометобсерватории связывают повышение его концентрации в воздухе Автограда с растущим объёмом транспортных выхлопов в районе строящейся развязки. Местные чиновники будут просить федеральное агентство "Росавтодор" ограничить проезд грузового транспорта по трассе М-5 в районе этой стройки хотя бы в дневное время. Это позволит исключить транзит машин через жилую часть микрорайона Шлюзовой и решить вопрос с загрязнением воздуха.
Что касается Самары, то здесь самый грязный воздух в Куйбышевском районе. Из 80-ти случаев вредных выбросов, зафиксированных в губернии по итогам 2018 года, более 50-ти были именно на этой территории.
Два месяца назад местные активисты пожаловались губернатору Дмитрию Азарову с просьбой вмешаться в ситуацию. По его поручению теперь мониторить экологическую обстановку там будет специальный стационарный пункт. Его открыли накануне. Всего таких устройств в регионе сейчас 11.
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