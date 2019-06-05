|
С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба
Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести …
|
5 июня 2019, 11:30
|
Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
|
5 июня 2019, 05:38
|
В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился …
|
5 июня 2019, 05:15
|
В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"
В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу. Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке …
|
5 июня 2019, 04:54
|
Экологи: на Земле может повториться «Великое вымирание»
|
5 июня 2019, 02:24
|
В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха
В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый …
|
4 июня 2019, 05:55
|
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
|
23 мая 2019, 02:27
|
Проблемы загрязнения воздуха и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти
Проблемы загрязнения воздуха, качества воды и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти на расширенном заседании регионального штаба ОНФ. В нем принял участие депутат Госдумы РФ, первый вице-президент крупнейшей общественной организации «Союзмаш России» Владимир Гутенев.
В частности, в поселке Солнечная …
|
28 марта 2019, 02:20
|
В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК
Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном …
|
19 октября 2018, 03:00
|
Кто загрязняет воздух в Тольятти?
Управление Самарского Росприроднадзора инициировало административное расследование в отношении четырех предприятий Тольятти. Компании подозревают в нарушении условий выброса загрязняющих веществ. Речь идет о производителе аккумуляторов «АКОМ инвест», заводе «Тольяттинский трансформатор», немецко-российском совместном предприятии «Линде Азот Тольятти» и дочернем подразделении «Куйбышевазота» - …
|
5 октября 2018, 11:15
|
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
|
5 октября 2018, 12:23
|
В Тольятти прекратились выбросы
В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались.
|
28 сентября 2018, 05:24
Мы Вам перезвоним!