С начала года в Самаре накрыли 4 игорных клуба … Сотрудники прокуратуры и МВД продолжают борьбу с незаконным игорным бизнесом в Самаре. Рейды и проверки проводят ежемесячно. Особая концентрация подпольных казино и залов с игровыми автоматами наблюдается в Красноглинском, Кировском, Промышленном районах. Напомним, в России с 2009 года запрещено вести