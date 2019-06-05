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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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5 июня 2019, 05:15
В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут

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Экологи: на Земле может повториться «Великое вымирание»

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5 июня 2019, 02:24
В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха

В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха

В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый 

4 июня 2019, 05:55
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на 
23 мая 2019, 02:27
Проблемы загрязнения воздуха и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти

Проблемы загрязнения воздуха и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти

Проблемы загрязнения воздуха, качества воды и доступности медицинской помощи обсудили в Тольятти на расширенном заседании регионального штаба ОНФ. В нем принял участие депутат Госдумы РФ, первый вице-президент крупнейшей общественной организации «Союзмаш России» Владимир Гутенев.

В частности, в поселке Солнечная 
28 марта 2019, 02:20
В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

В Тольятти экоаналитическая лаборатория снова нашла превышения ПДК

Сейчас в Тольятти находится мобильная аналитическая лаборатория, которая оценивает состояние атмосферного воздуха. В городе она пробудет с 16 октября до 2 ноября, а приехала чудо-лаборатория из Башкирии. Она оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими газоанализаторами, позволяющими измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном 
19 октября 2018, 03:00
Кто загрязняет воздух в Тольятти?

Кто загрязняет воздух в Тольятти?

Управление Самарского Росприроднадзора инициировало административное расследование в отношении четырех предприятий Тольятти. Компании подозревают в нарушении условий выброса загрязняющих веществ. Речь идет о производителе аккумуляторов «АКОМ инвест», заводе «Тольяттинский трансформатор», немецко-российском совместном предприятии «Линде Азот Тольятти» и дочернем подразделении «Куйбышевазота» - 
5 октября 2018, 11:15
В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы

Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что 
5 октября 2018, 12:23
В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти прекратились выбросы

В Тольятти завершился длительный период неблагоприятных метеоусловий. По информации Приволжского УГМС, он продолжался 25 дней и закончился 17 сентября. Со следующего дня экологическая ситуация стала спокойной, случаи превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ на 8 стационарных постах наблюдений не фиксировались. 
 
- Сведения 
28 сентября 2018, 05:24
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