Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха … Стала известна причина, по которой в озеро Леснуха на 5-й просеке сливалась горячая вода и над ним стоял пар. На слив кипятка пожаловались местные жители, они переживали, не повредит ли он флоре и фауне озера — ведь там живут утки,