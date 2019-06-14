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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр

В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме 
14 июня 2019, 02:28
У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги

Прокуратура Автозаводского района пришла с проверками в районные отделы судебных приставов. В итоге вскрылось, что из пенсий должников удерживали по 50 % в счет долга в рамках исполнительных производств, и у людей оставались на руках суммы ниже прожиточного минимума. Сотрудники надзорного 
14 июня 2019, 01:48
Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха

Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха

Стала известна причина, по которой в озеро Леснуха на 5-й просеке сливалась горячая вода и над ним стоял пар. На слив кипятка пожаловались местные жители, они переживали, не повредит ли он флоре и фауне озера — ведь там живут утки, 
14 июня 2019, 11:03
В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В среду, 12 июня, под колесами легковушки в Красноглинском районе Самары оказался ребенок. В 21:00 59-летний водитель ехал на своем автомобиле «Лада Калина» по улице Красногвардейской в направлении Симферопольской. По пути автомобилист сбил шестилетнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД 
13 июня 2019, 01:36
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой

Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой "Оке" попал под встречную машину

Сегодня, 12 июня, примерно в 8:20 32-летний водитель на "девяносто девятой" буксировал "Оку". За рулем малолитражка находился 84-летний мужчина.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении 
12 июня 2019, 02:24
В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе

В понедельник, 10 июня, под колеса легковушки в Автограде попала пожилая женщина. Вечером, в 17:00 54-летний водитель ехал на ВАЗ 212140 задним ходом по жилой зоне возле дома № 40 по проспекту Степана Разина. Автолюбитель в какой-то момент сбил пешехода 
11 июня 2019, 04:09
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