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В Самаре началась пресс-конференция, посвященная проведению VIII Российско-китайских молодежных игр
В пятницу, 14 июня, в Самаре началась пресс-конференция заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова по проведению VIII Российско-китайских молодежных игр. Накануне женская сборная России по футболу, составленная из игроков не старше 17 лет, прибыла в Самару из Москвы. Кроме …
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14 июня 2019, 02:28
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У тольяттинцев удерживали до половины пенсии за долги
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14 июня 2019, 01:48
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Выяснилось, почему сливался кипяток в озеро Леснуха
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14 июня 2019, 11:03
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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя
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13 июня 2019, 01:36
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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Под Тольятти 84-летний дедушка на буксируемой "Оке" попал под встречную машину
Сегодня, 12 июня, примерно в 8:20 32-летний водитель на "девяносто девятой" буксировал "Оку". За рулем малолитражка находился 84-летний мужчина.
По предварительным данным сотрудников полиции, выезжая с АЗС водитель ВАЗ-21099 проигнорировал знак "Движение направо" и начал поворачивать налево в направлении …
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12 июня 2019, 02:24
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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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В Тольятти «Нива» сбила 82-летнюю пенсионерку во дворе
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11 июня 2019, 04:09
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