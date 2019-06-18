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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину
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18 июня 2019, 12:56
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В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП
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18 июня 2019, 11:05
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На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей
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18 июня 2019, 10:23
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В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года
Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. …
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18 июня 2019, 09:23
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В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану
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18 июня 2019, 08:42
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В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами
Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.
Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после …
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17 июня 2019, 03:18
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Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»
Главным тренером песчанокопской «Чайки», дебютанта Футбольной национальной лиги, станет Дмитрий Воецкий. Несколько лет, с 2011 года, 44-летний тренер возглавлял «Сызрань-2003». В прошлом сезоне команда заняла второе место в зоне «Урал - Поволжье». Кстати, ранее проходила информация, что Дмитрий Воецкий может …
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17 июня 2019, 02:53
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Последствия обмеления Волги: эксперты прогнозируют дефицит речной рыбы в этом году
Самарская область вошла в число регионов, которые пострадали из-за обмеления Волги, говорится в сообщении Тольятинского института экологии Волжского бассейна РАН. В настоящее время сотрудники вуза завершают экспертную оценку негативного влияния сокращения нерестилищ на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища. …
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14 июня 2019, 08:51
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В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих
Необычный инцидент случился на днях в Сызрани на остановке «Центральный рынок». Там 10-летний ребенок поднял с земли и вернул выпавшие деньги пассажиру, спешащему на маршрутку, передает «Маленькая Сызрань». По словам рассеянного мужчины, он на автобус, желая побыстрее уехать домой. …
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16 июня 2019, 12:59
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В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням
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15 июня 2019, 01:11
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей
Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные …
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11 июня 2019, 08:24
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Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня
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6 июня 2019, 04:27
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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
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5 июня 2019, 01:53
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Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных
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5 июня 2019, 01:35
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