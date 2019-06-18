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В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В Самарской области «Гранта» врезалась в грузовик и сбила насмерть мужчину

В понедельник, 17 июня, в Ставропольском районе случилась еще одна смертельная авария. В 22:30 64-летний мужчина ехал на автомобиле «Лада Гранта» по трассе, но внезапно его легковушка влетела в грузовик «КамАЗ». Ранее большегруз остановился из-за поломки и его шофер включил 
18 июня 2019, 12:56
В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В Самаре «Тойоту» отбросило на пешехода после ДТП

В понедельник, 17 июня, в столице 63-го региона машина сбила пешехода после ДТП. Это случилось около десяти утра. 36-летняя автоледи ехала на своей «Ладе Приоре» по улице Свободы в направлении Кузнецкой. На перекрестке она не уступила дорогу иномарке «Тойота Камри», 
18 июня 2019, 11:05
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

В Сызрани побывала точная копия бронекатера 1938 года

Накануне в Сызрань прибыла точная копия БК-73 - военного бронекатера образца 1938 года, который вышел из Керчи и участвует в экспедиции-реконструкции «Ветер Победы-2019». Судно посетило несколько городов России. Экспедиция проходит по инициативе Общественного совета ГУ МВД РФ по Самарской области. 
18 июня 2019, 09:23
В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В Самаре в машине сотрудника УФСИН нашли марихуану

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России. Этого человека подозревают в незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия, 6 июня во время оперативных мероприятий, которые проводили 
18 июня 2019, 08:42
В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.

Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после 
17 июня 2019, 03:18
Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»

Бывший наставник «Сызрани-2003» может перейти в «Чайку»

Главным тренером песчанокопской «Чайки», дебютанта Футбольной национальной лиги, станет Дмитрий Воецкий. Несколько лет, с 2011 года, 44-летний тренер возглавлял «Сызрань-2003». В прошлом сезоне команда заняла второе место в зоне «Урал - Поволжье». Кстати, ранее проходила информация, что Дмитрий Воецкий может 
17 июня 2019, 02:53
Последствия обмеления Волги: эксперты прогнозируют дефицит речной рыбы в этом году

Последствия обмеления Волги: эксперты прогнозируют дефицит речной рыбы в этом году

Самарская область вошла в число регионов, которые пострадали из-за обмеления Волги, говорится в сообщении Тольятинского института экологии Волжского бассейна РАН. В настоящее время сотрудники вуза завершают экспертную оценку негативного влияния сокращения нерестилищ на промысловый потенциал и водные ресурсы Куйбышевского водохранилища. 
14 июня 2019, 08:51
В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих

В Сызрани 10-летний мальчик вернул выпавшие деньги рассеянному пассажиру и этим сильно удивил окружающих

Необычный инцидент  случился на днях в Сызрани на остановке «Центральный рынок». Там 10-летний ребенок поднял с земли и вернул выпавшие деньги пассажиру, спешащему на маршрутку, передает «Маленькая Сызрань». По словам рассеянного мужчины, он на автобус, желая побыстрее уехать домой. 
16 июня 2019, 12:59
В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням

В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням

13 июня в Сызрани во дворе одного из домов в районе Образцовской площадки случился сильный переполох. Его спровоцировало неадекватное и опасное поведение 30-летней девушки. Соседи увидели, как она решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням.
 
«Она была пьяная 
15 июня 2019, 01:11
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Самарские предприятия задолжали за сброс неочищенных стоков 287 млн рублей

Ущерб от загрязнения самарской канализации сбросами местных предприятий достиг 287 миллионов рублей. Местное подразделение «Российских Коммунальных Систем» регулярно фиксирует залповые сливы химических соединений, запрещённых к сбросу в централизованную канализацию. Попадая в сеть, а потом на городские очистные канализационные сооружения, подобные 
11 июня 2019, 08:24
Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

Купальный сезон в Самаре стартует с 15 июня

В Самаре завершается подготовка городских пляжей к новому сезону. Его старт собираются дать15 июня. С территорий мест отдыха вывезли послепаводковый мусор - всего 195 кубометров, водолазы очистили дно от опасных предметов. Как сообщили в горадминистрации областной столицы, на пляжи завезли 
6 июня 2019, 04:27
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево

С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет 
5 июня 2019, 01:53
Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных

Цены в российских отелях оказались выше, чем в зарубежных

Онлайн-сервис Ostorovok.ru опубликовал результаты исследования цен в отелях во время курортного сезона. Оказалось, что зачастую отдых в российских гостиницах может обойтись значительно дороже, чем за границей.

Например, за номер в трехзвездочном отеле в «Алуште» придется заплатить 6 тысяч рублей 
5 июня 2019, 01:35
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