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В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням
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15 июня 2019, 01:11
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В Сызрани пропал 10-летний мальчик
В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в …
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13 июня 2019, 12:14
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Житель Сызрани попался при получении 5,2 млн рублей
33-летнего жителя Сызрани задержали с поличным сотрудники УФСБ России по Самарской области. Сейчас этого человека подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, он планировал получить от частного предпринимателя 12 млн рублей под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно …
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7 июня 2019, 09:42
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В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД
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6 июня 2019, 11:08
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