В Сызрани запертая мужем девушка решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням 13 июня в Сызрани во дворе одного из домов в районе Образцовской площадки случился сильный переполох. Его спровоцировало неадекватное и опасное поведение 30-летней девушки. Соседи увидели, как она решила спуститься с 5-го этажа по скрученным простыням.



«Она была пьяная …